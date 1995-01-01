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    Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно»

    Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес арбитра Сергея Иванова после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Слуцкий, удаленный во время матча за две желтые карточки, после матча назвал арбитра Иванова «профнепригодным».

    «Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда АПЛ против команды ФНЛ-2!

    Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны Центрального скандировать матерные слова в адрес судейской бригады!

    На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

    Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

    Думаю, Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок.

    И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», – сказал Вилков.

    • Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
    • Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в РПЛ.

    Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +288

      jek718875 7 минут назад

      БЕГЕМОТИК вчера так орал,я думал у меня экран телевизора лопнет

      1
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      Рейтинг: +458

      somn 18 минут назад

      Не могу понять, что в этом сезоне с Рубином. Играют через раз...

      0
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      Рейтинг: +288

      jek718875 27 минут назад

      ВИЛКОВ-СЛУЦКИЙ,кровная месть навеки

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      Рейтинг: +14352

      Garrincha58 31 минуту назад

      око за око, теперь Вилков постоянно будет тролить Лёню

      0
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      Рейтинг: +5074

      Давид59 38 минут назад

      Не люблю ни Вилкова, ни Мешкова, ни Иванова, но мысль правильная. Если даже Иванов и пропустил пару-тройку нарушений это никак не оправдывает Рубин. Играли они на редкость бездарно. Зенит создал столько моментов, что счёт вполне мог быть двузначным.

      1
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      Рейтинг: +625

      Spinorr 39 минут назад

      Я, конечно же, вместе со всеми свистел и негодовал по поводу действий судьи Иванова находясь на стадионе, но дома, посмотрев матч по тв, понял, что причина срыва Слуцкого - несостоятельный план на игру. После корректив во втором тайме было чуть лучше.
      И непрофессионально это - удаляться перед важнейшим матчем с Динамо.

      3
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      Рейтинг: +406

      Блямба > Spinorr 24 минуты назад

      может это.. и есть настоящий профессионализм?
      Чуйка Слуцкого -это высшая лига..
      А мы,естественно, не знаем...

      0
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      Рейтинг: +21564

      bset 41 минуту назад

      Не знаю как вам, а мне вот сильно не хватает таких комментариев. Все говорят "Судьи то, судьи это", а они ответить ничего не могут - не положено. А тут Вилков, которому уже нечего терять, дает такие комментарии, мол играете плохо, тренируете плохо, а все нас обвиняете. Надо действующим судьям дать больше возможностей комментировать в обратную сторону, а то просто игра в одни ворота. Может тренеры и пореже станут комментарии давать по поводу судей, боясь ответного слова.

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      Рейтинг: +609

      GammiD 46 минут назад

      Судить надо нормально и не кто вас с трибун гасить не будет. Ты редиска в прошлом году слил нас с коровами (до сих пор не понимаю как в 2-х метровом телевизоре не увидел что Классон держал Бегича пока у него мяч не отобрали, ладно бы с игры, на варе в 2-х метровом телевизоре!!!!), после которого началось твое путешествие на куй. Надеюсь иванов полетит в том же направлении.

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      Рейтинг: +9671

      Вомбат 46 минут назад

      Лучше бы бегемот в игре с Ракувом своих игрочишек в перерыве перед дополнительным временем так материл, как он материл вчерашнего судейку. Глядишь и не слили бы групповой этап команде с бюджетом меньше на порядок и стоимость состава меньше в 5 раз.

      1
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      Рейтинг: +625

      Spinorr > Вомбат 43 минуты назад

      Эх, если бы это помогало выигрывать... Я бы сам тексты сочинял, мАтивационные.
      Тут все сложнее, тренировать надо, готовиться к матчам, изучать соперника.
      А не действовать по устаревающему правило "победный состав не меняют".

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      Рейтинг: +609

      GammiD > Spinorr 35 минут назад

      Я считаю что мы ракуву слили просто из за качества газона. Сейчас не большой разницы в классе между чемпионатами. В польше играли в говенных условиях, лило как из ведра. А дома огород на казань арене. А ракув просто переборол на говенном поле. Нет у команд рпл запаса прочности что бы поляков проходить при любых условия, а остатки класса уровнял говенный газон. полякам повезло нам нет.

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      Рейтинг: +7118

      Fusballer > GammiD 26 минут назад

      Во-во! Я тоже считаю, что дело в газонах. Спартак Легии проиграл, потому что газон слишком ровный был. А так бы выиграл.

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