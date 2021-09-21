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  • Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно»

Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно»

21 сентября 2021, 12:59
27

Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес арбитра Сергея Иванова после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

Слуцкий, удаленный во время матча за две желтые карточки, после матча назвал арбитра Иванова «профнепригодным».

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда АПЛ против команды ФНЛ-2!

Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны Центрального скандировать матерные слова в адрес судейской бригады!

На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

Думаю, Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок.

И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», – сказал Вилков.

  • Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.
  • Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.
  • «Рубин» идет на 5-м месте в РПЛ.

Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил Иванов Cергей
Комментарии (27)
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Вомбат
1632218912
Лучше бы бегемот в игре с Ракувом своих игрочишек в перерыве перед дополнительным временем так материл, как он материл вчерашнего судейку. Глядишь и не слили бы групповой этап команде с бюджетом меньше на порядок и стоимость состава меньше в 5 раз.
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Spinorr
1632219340
Я, конечно же, вместе со всеми свистел и негодовал по поводу действий судьи Иванова находясь на стадионе, но дома, посмотрев матч по тв, понял, что причина срыва Слуцкого - несостоятельный план на игру. После корректив во втором тайме было чуть лучше. И непрофессионально это - удаляться перед важнейшим матчем с Динамо.
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Давид59
1632219400
Не люблю ни Вилкова, ни Мешкова, ни Иванова, но мысль правильная. Если даже Иванов и пропустил пару-тройку нарушений это никак не оправдывает Рубин. Играли они на редкость бездарно. Зенит создал столько моментов, что счёт вполне мог быть двузначным.
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jek718875
1632221246
БЕГЕМОТИК вчера так орал,я думал у меня экран телевизора лопнет
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slavа0508
1632222125
Дело не в том что пропустил пару моментом в этом матче . а в том что это происходит из матча в матч . вот и начинают сдавать нервы у тренеров ....
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Январь 59
1632223341
Гончаренку тоже судья удалил, но почему на КДК вызывают только Гончаренку, а Слуцкого не хотят вызывать? Видимо Слуцкий по делу орал на Иванова(я не видел игру, не могу дать точный ответ).
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Spinorr
1632227408
"Единожды солгавший, кто тебе поверит?" (Козьма Прутков, 1854) Молчи уж, Вилков.
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Taps
1632233277
Хороший отлуп Слуцкому.
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Niko
1632234558
а в чём разница между игрой команды и судейством? он же не говорит что проиграли из за судьи. Ужин мог быть и великолепный, но это не означает что официант прекрасен. Как и наоборот.
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Hektor 84
1632242308
Предлагаю Вилкову пойти в очко, со своим высером! Пусть посмотрит как судят в других лигах и еврокубках. Там хоть и ошибаются но нет предвзятости как у этого мерзкого упыря.
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