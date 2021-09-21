Вилков – Слуцкому: «Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно»

Михаил Вилков, пожизненно отстраненный от судейства на матчах РПЛ, раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за высказывания в адрес арбитра Сергея Иванова после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

Слуцкий, удаленный во время матча за две желтые карточки, после матча назвал арбитра Иванова «профнепригодным».

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда АПЛ против команды ФНЛ-2!

Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны Центрального скандировать матерные слова в адрес судейской бригады!

На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

Думаю, Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок.

И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», – сказал Вилков.

Слуцкий неоднократно негативно высказывался о работе Вилкова.

Иванов дал специалисту два предупреждения на 63-й и 76-й минутах, которые автоматически привели к удалению.

«Рубин» идет на 5-м месте в РПЛ.

Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии»