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    Витория – о поражении от ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» был лучше во всех аспектах»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура РПЛ.

    Результат несправедлив, но мы проиграли, упустили три очка. Мы были лучше во всех аспектах, но когда не забиваешь гол в таком матче... Сложно победить.

    Это была как раз такая игра. У нас было качество, мы делали правильные вещи. У нас был шикарный момент. Мы не можем жаловаться, плакать, но мы упустили три очка. Повторюсь, несправедливый результат, мы были лучшей командой на поле.

    Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам. С «Легией» нанесли 23 удара. До этого били 17,18, 21 раз – это наши показатели. Невероятно... Как мы не забиваем, но такое бывает, это футбол.

    Момент ЦСКА я бы даже не назвал возможностью, но они забили. Можно говорить что угодно, болельщики могут, но это несправедливо.

    Мы опережали соперника во многих эпизодах, мы выглядели свежими, показывали желание, но сложно, когда не забиваешь. У нас было четыре дня между матчами, но я не вижу проблемы в этом. Команда готова, ребята старались.

    – Как команде не оказаться в глубокой психологической яме?

    – Это непростой момент. Игроки чувствуют ситуацию. Невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали все, чтобы победить.

    ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Выход один – работать и концентрироваться. Меньше говорить и больше делать. Может быть, закрыться. Время работать, а не говорить.

    • «Спартак» опустился на 9-е место в таблице РПЛ.
    • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2021 22:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8951

      ivany4 28 минут назад

      Конечно мы были лучше во всех аспектах!
      И цифры на табло тому свидетели.))
      Это не противоречие, это новый футбольный закон Руя Витории, имеющего 11 титулов.)))

      1
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      Рейтинг: +1005

      Бенедиктус 34 минуты назад

      Верните Рианчо, у него пресс-конференции веселые были.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13733

      KLIM777 47 минут назад

      Раз тренер сказал так, значит им еще 3 очка отдайте

      3
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      Рейтинг: +6508

      Владислав Vlad 58 минут назад

      Напоминает мне Пинджака.

      0
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      Рейтинг: +58

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Поймал себя на мысли что захожу на бомбардир с надеждой увидеть заметку что Руй отправлен домой, и уже похеру кто будет вместо него, хуже точно не будет.

      1
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      Рейтинг: +1725

      Niko 1 час назад

      Правда лучше делать... а сам наговорил с три короба. На победу в этом матче как по мне никто не наиграл

      0
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      Рейтинг: +2001

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Эмм...когда побеждаешь за то что лучше в аспектах это вроде фигурное катание. Или художественная гимнастика )))) Недавно в игре с Вероной Пелегрини отлично забил пяткой. И кому до это дело если Рома в итоге проиграла. В Барселоне кризис, в Ювентусе. Но вроде еще до оправдания аспектами там речи не дошло. Иди Руй с обручем выступать ) или с ленточками

      0
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      Рейтинг: +6058

      vladik12 1 час назад

      Да в задницу твои аспекты, когда есть счет на табло!

      1
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      Рейтинг: +40

      Артём84 1 час назад

      Блин а он на самом деле считает что всё правильно делает или просто дурака включает ?

      2
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      Рейтинг: +21645

      slavutiq70 1 час назад

      Может не повести в одном матче . но когда не повезло в 8 матчах из 11(да 3 выигранных посмотри у кого) . то это уже диагноз профнепригодности ...

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