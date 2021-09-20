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  • Витория – о поражении от ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» был лучше во всех аспектах»

Витория – о поражении от ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» был лучше во всех аспектах»

20 сентября 2021, 22:44
23

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура РПЛ.

Результат несправедлив, но мы проиграли, упустили три очка. Мы были лучше во всех аспектах, но когда не забиваешь гол в таком матче... Сложно победить.

Это была как раз такая игра. У нас было качество, мы делали правильные вещи. У нас был шикарный момент. Мы не можем жаловаться, плакать, но мы упустили три очка. Повторюсь, несправедливый результат, мы были лучшей командой на поле.

Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам. С «Легией» нанесли 23 удара. До этого били 17,18, 21 раз – это наши показатели. Невероятно... Как мы не забиваем, но такое бывает, это футбол.

Момент ЦСКА я бы даже не назвал возможностью, но они забили. Можно говорить что угодно, болельщики могут, но это несправедливо.

Мы опережали соперника во многих эпизодах, мы выглядели свежими, показывали желание, но сложно, когда не забиваешь. У нас было четыре дня между матчами, но я не вижу проблемы в этом. Команда готова, ребята старались.

– Как команде не оказаться в глубокой психологической яме?

– Это непростой момент. Игроки чувствуют ситуацию. Невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали все, чтобы победить.

ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Выход один – работать и концентрироваться. Меньше говорить и больше делать. Может быть, закрыться. Время работать, а не говорить.

  • «Спартак» опустился на 9-е место в таблице РПЛ.
  • При Витории команда проиграла более 63% официальных матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Витория Руй
Комментарии (23)
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VVM1964
1632167115
Ничего другого я от него и не ждал (((
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slavа0508
1632167171
Ну если человек не понимает своей ошибки . то и ждать от него нечего ...
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slavа0508
1632167389
Может не повести в одном матче . но когда не повезло в 8 матчах из 11(да 3 выигранных посмотри у кого) . то это уже диагноз профнепригодности ...
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Артём84
1632167528
Блин а он на самом деле считает что всё правильно делает или просто дурака включает ?
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Бенедиктус
1632170101
Верните Рианчо, у него пресс-конференции веселые были.
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ivany4
1632170447
Конечно мы были лучше во всех аспектах! И цифры на табло тому свидетели.)) Это не противоречие, это новый футбольный закон Руя Витории, имеющего 11 титулов.)))
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paracetamol
1632172348
Если был лучше, отчего же не выиграл?
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Play
1632195044
Тебя послушай, так Спартак во всех матчах играет, но почему-то проигрывает. Где логика? Раньше в мире было семь чудес света, теперь ещё я бы добавил восьмое - замена Джикии на Рассказова на 86й минуте.
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Atom2020
1632198309
"такое бывает, это футбол" Вот и все оправдание из портянки текста. Руй, в одном матче еще можно понять, что звезды не сошлись, но когда эта тенденция из матча в матч, то либо кто-то дурак, либо "лыжи не едут".
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portero
1632201756
Ты супер-тренер!!! Вот только результат даёшь руёвый....
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