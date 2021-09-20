Витория – о поражении от ЦСКА: «Результат несправедлив. «Спартак» был лучше во всех аспектах»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура РПЛ.

– Результат несправедлив, но мы проиграли, упустили три очка. Мы были лучше во всех аспектах, но когда не забиваешь гол в таком матче... Сложно победить.

Это была как раз такая игра. У нас было качество, мы делали правильные вещи. У нас был шикарный момент. Мы не можем жаловаться, плакать, но мы упустили три очка. Повторюсь, несправедливый результат, мы были лучшей командой на поле.

Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам. С «Легией» нанесли 23 удара. До этого били 17,18, 21 раз – это наши показатели. Невероятно... Как мы не забиваем, но такое бывает, это футбол.

Момент ЦСКА я бы даже не назвал возможностью, но они забили. Можно говорить что угодно, болельщики могут, но это несправедливо.

Мы опережали соперника во многих эпизодах, мы выглядели свежими, показывали желание, но сложно, когда не забиваешь. У нас было четыре дня между матчами, но я не вижу проблемы в этом. Команда готова, ребята старались.

– Как команде не оказаться в глубокой психологической яме?

– Это непростой момент. Игроки чувствуют ситуацию. Невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали все, чтобы победить.

ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Выход один – работать и концентрироваться. Меньше говорить и больше делать. Может быть, закрыться. Время работать, а не говорить.