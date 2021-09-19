Уильямс из «Атлетика» провел 200-й матч Примеры подряд. Он не пропускает игры более 5 лет

Матч пятого тура Примеры против «Атлетико» стал для форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса 200-м подряд в турнире. Последний раз футболиста не было во встрече чемпионата более пяти лет назад.

Серия Уильямса без пропуска игр началась как раз встречей против «Атлетико».