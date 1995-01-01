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    Уильямс из «Атлетика» провел 200-й матч Примеры подряд. Он не пропускает игры более 5 лет

    Матч пятого тура Примеры против «Атлетико» стал для форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса 200-м подряд в турнире. Последний раз футболиста не было во встрече чемпионата более пяти лет назад.

    Серия Уильямса без пропуска игр началась как раз встречей против «Атлетико».

    • Достижение Уильямса – еще не рекорд чемпионата. Экс-защитник «Реал Сосьедада» Хуан Ларраньяга с сезона-1986/87 по сезон-1991/92 провел без пропусков 202 матча Примеры.
    • 27-летний Уильямс – воспитанник «Атлетика».
    • В текущем сезоне Примеры у него 5 матчей и 2 гола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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