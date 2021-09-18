РПЛ. «Уфа» добыла волевую победу над «Химками», у Агаларова и Глушакова по дублю

В восьмом туре РПЛ «Уфа» дома переиграла «Химки» со счетом 3:2.

По два гола в этом матче забили 21-летний Гамид Агаларов и 34-летний Денис Глушаков. Также у хозяев отличился Владислав Камилов.

Набрав три очка, «Уфа» поднялась на 11-е место в таблице чемпионата. «Химки» после поражения опустились на 14-ю строчку.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 76), Никитин, Плиев, Йокич (Ботака-Иобома, 59), Иванов (Саплинов, 76), Кротов (Милетич, 76), Камилов, Мрзляк (Голубев, 90+3), Касинтура, Агаларов.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович (Давидян, 85), Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин (Сабович, 68), Боженов, Соколов.

Предупреждения: нет – Трошечкин, 9.

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