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    РПЛ. «Уфа» добыла волевую победу над «Химками», у Агаларова и Глушакова по дублю

    В восьмом туре РПЛ «Уфа» дома переиграла «Химки» со счетом 3:2.

    По два гола в этом матче забили 21-летний Гамид Агаларов и 34-летний Денис Глушаков. Также у хозяев отличился Владислав Камилов.

    Набрав три очка, «Уфа» поднялась на 11-е место в таблице чемпионата. «Химки» после поражения опустились на 14-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 76), Никитин, Плиев, Йокич (Ботака-Иобома, 59), Иванов (Саплинов, 76), Кротов (Милетич, 76), Камилов, Мрзляк (Голубев, 90+3), Касинтура, Агаларов.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович (Давидян, 85), Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин (Сабович, 68), Боженов, Соколов.

    Предупреждения: нет – Трошечкин, 9.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1415

      Муруал 13 минут назад

      Поздравляю клуб Уфа с великолепной победой! Желаю дальнейших успехов по дистанции чнмпионата!!! Агаларову желаю блестящей карьеры и вырасти до уровня топ-игрока с внушительним европейским будущим, а пока приносить больше побед клубу Уфа.

      1
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      Рейтинг: +46693

      MaxRnD 39 минут назад

      Валера, не спи, у нас вроде как нап для сборной прорезался

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1979

      docndoc 40 минут назад

      Химки на ничью не наиграли, так что Уфу с заслуженной победой. Агаларов да, блистает, но пожелал бы ему не вестись на пряники из топ-клубов. Уж сколько раз так бывало: проявит себя игрок в скромном клубе, его переманивает какой нить гранд, где он и теряется...
      Мирзову, похоже, такое не грозит.. Я испугался, когда в межсезонке Спартак решил его вернуть, просмотрел момент его возврата в Химки. Удивительное самомнение у игрока и совершенная неспособность меняться и обучаться. Было видно, как он психовал после первого гола Глушакова - мяч отдали не налево, а направо. Пендель тоже рвался пробить. Ему мяч из аута нельзя доверить вбросить. Всё, что по игре ему досталось, он запорол..

      4
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      Рейтинг: +462

      OOOVVV. 42 минуты назад

      Счёт ро игре, Химки не наиграли на ничью, а если Глушаков покинет команду, то Химкам светит 16 место в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +510

      SinyaaPyll 42 минуты назад

      Только не в "Зенит" или спермак. Нужен хороший агент, который устроит, например, в Италию, как Шомуродова.

      2
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      Рейтинг: +1941

      Красногорск_Фан 43 минуты назад

      Агаларов? Новая звезда? Интересно. Игра равная, нужные очки отправились в Уфу.
      Голов было много, но одними из лучшиих были вратари. было бы еще больше.

      0
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      Рейтинг: +1071

      Alex Y 44 минуты назад

      Агаларова как прорвало в каждом матче забивает

      3
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      Рейтинг: +25141

      Боцман59rus 46 минут назад

      _ Химки от Уфы умудрились три пустить...

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