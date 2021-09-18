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  • РПЛ. «Уфа» добыла волевую победу над «Химками», у Агаларова и Глушакова по дублю

РПЛ. «Уфа» добыла волевую победу над «Химками», у Агаларова и Глушакова по дублю

18 сентября 2021, 15:54
13

В восьмом туре РПЛ «Уфа» дома переиграла «Химки» со счетом 3:2.

По два гола в этом матче забили 21-летний Гамид Агаларов и 34-летний Денис Глушаков. Также у хозяев отличился Владислав Камилов.

Набрав три очка, «Уфа» поднялась на 11-е место в таблице чемпионата. «Химки» после поражения опустились на 14-ю строчку.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 76), Никитин, Плиев, Йокич (Ботака-Иобома, 59), Иванов (Саплинов, 76), Кротов (Милетич, 76), Камилов, Мрзляк (Голубев, 90+3), Касинтура, Агаларов.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович (Давидян, 85), Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин (Сабович, 68), Боженов, Соколов.

Предупреждения: нет – Трошечкин, 9.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Химки
Комментарии (13)
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Alex Y
1631970173
Агаларова как прорвало в каждом матче забивает
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SinyaaPyll
1631970268
Только не в "Зенит" или спермак. Нужен хороший агент, который устроит, например, в Италию, как Шомуродова.
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OOOVVV.
1631970290
Счёт ро игре, Химки не наиграли на ничью, а если Глушаков покинет команду, то Химкам светит 16 место в РПЛ.
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docndoc
1631970383
Химки на ничью не наиграли, так что Уфу с заслуженной победой. Агаларов да, блистает, но пожелал бы ему не вестись на пряники из топ-клубов. Уж сколько раз так бывало: проявит себя игрок в скромном клубе, его переманивает какой нить гранд, где он и теряется... Мирзову, похоже, такое не грозит.. Я испугался, когда в межсезонке Спартак решил его вернуть, просмотрел момент его возврата в Химки. Удивительное самомнение у игрока и совершенная неспособность меняться и обучаться. Было видно, как он психовал после первого гола Глушакова - мяч отдали не налево, а направо. Пендель тоже рвался пробить. Ему мяч из аута нельзя доверить вбросить. Всё, что по игре ему досталось, он запорол..
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MaxRnD
1631970432
Валера, не спи, у нас вроде как нап для сборной прорезался
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Муруал
1631972000
Поздравляю клуб Уфа с великолепной победой! Желаю дальнейших успехов по дистанции чнмпионата!!! Агаларову желаю блестящей карьеры и вырасти до уровня топ-игрока с внушительним европейским будущим, а пока приносить больше побед клубу Уфа.
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portero
1631975702
Хорлший результат сделали во атором тайме. Уфу с победой! Химки с Терюшковым, на вылет хотелось бы, правда и Уфы какие-то непонятки с освоением денег...
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Muboraksho
1631976615
Молодцы!!! С победой поздравляю.
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JTherry
1631979834
Гамид Агаларов в РПЛ: - сезон-2018/19 («Анжи»): 216 минут и 0 голов - сезон-2019/20 («Уфа»): 214 минут и 0 голов - сезон-2020/21 («Уфа»): 105 минут и 0 голов - сезон-2021/22: 558 минут и 8 (!!!) голов... с места - в карьер...))
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zigbert
1631985710
Первый тайм был за Химками но вот во втором Уфа полностью переиграла Химки. На их беду разыгрался еще и Агаларов. Уфу с победой.
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