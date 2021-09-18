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Уфа - Химки

18.09.2021, Суббота, 14:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Уфа - Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 14:00 Химки 2:1 Уфа
15 тур
23 ноября, понедельник 17:00 Уфа 1:2 Химки
Товарищеские матчи 2014

21 июня, суббота 18:00 Уфа 0:1 Химки
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
19 марта, вторник 19:00 Химки 0:1 Уфа
8 тур
22 августа, среда 17:00 Уфа 3:2 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +133

    fanfckrasnodar 18 сентября 2021, 16:17

    отличный бой, судя по счету. Любопытно обзор глянуть.

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