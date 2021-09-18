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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Химки
Уфа - Химки: обзор матча 18 сентября 2021
Уфа
18.09.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Химки
52'
Г. Агаларов
62'
В. Камилов
82'
Г. Агаларов
44'
Д. Глушаков
90+1'
Д. Глушаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Химки
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Глушаков
85'
Замена
Д. Давидян
️️️️
Д. Стойинович
ГОЛ! 3:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
Ф. Мрзляк
82'
Замена
Н. Милетич
️️️️
В. Кротов
76'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Сухов
76'
Замена
А. Саплинов
️️️️
О. Иванов
76'
68'
Замена
Б. Сабович
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ! 2:1!
В. Камилов
Пас отдал
Ф. Мрзляк
62'
Замена
Э. Ботака-Иобома
️️️️
Б. Йокич
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
К. Плиев
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
А. Соколов
9'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
10
Азер Алиев
ПП
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
15
Плиев
33
Сухов
24
Мрзляк
19
Иванов
18
Камилов
57
Кротов
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-1-2-1
22
Лантратов
15
Данилкин
25
Филин
3
Стойинович
87
Боженов
5
Трошечкин
30
Идову
88
Глушаков
44
Кухарчук
18
Соколов
27
Мирзов
57
Кротов
3
Милетич
3
Милетич
57
Кротов
5
Йокич
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
5
Йокич
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
19
Иванов
55
Саплинов
55
Саплинов
19
Иванов
33
Сухов
10
Алиев
10
Алиев
33
Сухов
5
Трошечкин
14
Сабович
14
Сабович
5
Трошечкин
3
Стойинович
9
Давидян
9
Давидян
3
Стойинович
Остались в запасе
Уфа
Химки
6
Руслан Фищенко
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
Остались в запасе
6
Руслан Фищенко
ОП
96
Алексей Кузнецов
ВР
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Уфа - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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