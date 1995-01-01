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    Сулейманов – об амбициях «Нижнего Новгорода»: «Мы можем идти в лидерах, потому что нам все команды по силам»

    Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов ответил на вопросы об успешном старте своей команды в сезоне РПЛ.

    – За счeт чего «Нижний Новгород» так удачно стартовал? Притом, что состав под РПЛ на ходу формировался, а летом шли разговоры об отсутствии достаточного бюджета?

    – Думаю, это за счет духа команды. У нас все ребята с характером, никогда в жизни не видел такую боевую команду, которая за счeт духа вытаскивает всe.

    Она всегда идeт до конца – что в ФНЛ, когда мы там играли, что сейчас в РПЛ. Для нас нет разницы. Мы бьемся – и вот результат.

    – Можно сказать, что с претендентами на медали вроде «Сочи», «Спартака» и «Динамо» вам легче играть, чем с командами из низа таблицы?

    – Не легче, но... Бьемся! Я не могу сказать, с кем легче, с кем тяжело. Со всеми одинаково. Делаем, что получается.

    – «Нижний Новгород» сейчас на шестом месте, в двух очках от зоны еврокубков. Есть амбиции побороться за попадание в них, или сейчас всe-таки больше думаете о том, как в РПЛ закрепиться?

    – Конечно, мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам.

    • «Нижний Новгород» набрал 11 очков в 7 турах РПЛ.
    • В активе Сулейманова 1 гол и 1 ассист в 7 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      Шашлычник 39 минут назад

      Керж рискует стать открытием сезона, с таким результатом и с таким уровнем адекватности

      1
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      Рейтинг: +756

      ПалкоВводецъ 43 минуты назад

      Молодец Керж! Макнул свиней, указав им место. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9448

      Cleaner 2 часа назад

      О КАК!..)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13095

      paracetamol 2 часа назад

      Пенальти научись не мазать, лидер, мля!

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      Рейтинг: +1822

      Январь 59 2 часа назад

      Вышли в РПЛ и утирают нос понторезам. Поэтому Мясо, Быки, Кони ниже в турнирной таблице , чем новички РПЛ. На таблицу смешно смотреть, Краснодар, Спартак, ЦСКА идут в середине таблицы, Нижний Новгород их опережает по очкам. А. прошлогодний новичок в лидерах.

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      Рейтинг: +508

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Кержаков может стать мэтром тренерского цеха.

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      Рейтинг: +1822

      Январь 59 > SinyaaPyll 2 часа назад

      Буду аплодировать ему стоя.

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      Рейтинг: +508

      SinyaaPyll > Январь 59 2 часа назад

      Уже то, как он отработал в "Томи", говорит о задатках.

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