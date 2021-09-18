Сулейманов – об амбициях «Нижнего Новгорода»: «Мы можем идти в лидерах, потому что нам все команды по силам»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов ответил на вопросы об успешном старте своей команды в сезоне РПЛ.

– За счeт чего «Нижний Новгород» так удачно стартовал? Притом, что состав под РПЛ на ходу формировался, а летом шли разговоры об отсутствии достаточного бюджета?

– Думаю, это за счет духа команды. У нас все ребята с характером, никогда в жизни не видел такую боевую команду, которая за счeт духа вытаскивает всe.

Она всегда идeт до конца – что в ФНЛ, когда мы там играли, что сейчас в РПЛ. Для нас нет разницы. Мы бьемся – и вот результат.

– Можно сказать, что с претендентами на медали вроде «Сочи», «Спартака» и «Динамо» вам легче играть, чем с командами из низа таблицы?

– Не легче, но... Бьемся! Я не могу сказать, с кем легче, с кем тяжело. Со всеми одинаково. Делаем, что получается.

– «Нижний Новгород» сейчас на шестом месте, в двух очках от зоны еврокубков. Есть амбиции побороться за попадание в них, или сейчас всe-таки больше думаете о том, как в РПЛ закрепиться?

– Конечно, мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам.