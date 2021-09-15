Радимов: «Жаль фанатов «Спартака». Вас похоронили заживо»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в Лиге Европы. Он пожалел болельщиков москвичей.

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать. Но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак». В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо.

А без сильного Мяса чемпионат менее интересен. Все знают , что надо поменять. Дай бог чтобы перемены произошли у вас», – обратился Радимов к болельщикам «Спартака».

Единственный мяч «Спартак» пропустил на 90+1 минуте.

«Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд.

«Спартак» проиграл 6 матчей из 10 при Руе Витории.

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