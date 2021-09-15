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Радимов: «Жаль фанатов «Спартака». Вас похоронили заживо»

15 сентября 2021, 19:55
35

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в Лиге Европы. Он пожалел болельщиков москвичей.

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать. Но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак». В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо.

А без сильного Мяса чемпионат менее интересен. Все знают , что надо поменять. Дай бог чтобы перемены произошли у вас», – обратился Радимов к болельщикам «Спартака».

  • Единственный мяч «Спартак» пропустил на 90+1 минуте.
  • «Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд.
  • «Спартак» проиграл 6 матчей из 10 при Руе Витории.

Арбитр Федотов: «Судья матча «Спартак» – «Легия» должен был удалять Айртона и назначать пенальти»

Источник: твиттер Владислава Радимова
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Спартак Радимов Владислав
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AZ
1631725105
Да... Легия похоронила заживо спартачей)
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ЮНик
1631725511
Ну если уж изгнанный за алкоголизм и импотенцию бывший муж Булановой сделал такие выводы, то действительно - ЭТО ДНО!!!
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oyabun
1631725937
В кои то веки скажу Спасибо Радимову за эти слова. Всё верно сказал.
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aubergine
1631727852
Ну тут не поспоришь, прав Радимов. Команда превращается в какое-то посмешище на радость всяким дебилам. И эти убогие не понимают, что радуются тому, что мы (речь о всей России в целом) сливаем клубный рейтинг(
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Fandorine
1631728396
Красава - Радимов 6:0)
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мы_не_рабы
1631729074
Интересно, а что, по мнению Радимова, надо поменять в Спартаке? Скажи прямо, а то намёки, как в старых советских фильмах, домысливай сам, чем закончится.
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Spirit_78
1631730417
Заметьте: ничего кощунственного и неадекватного он не сказал, даже посочувствовал фанатам. В принципе посочувствовать можно любому российскому болельщику любого российского клуба, т.к. мы все в одной лодке, которая стремительно идёт ко дну...
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Вомбат
1631731790
Жалеть надо всех российских болельщиков, всех, кто платит за футбольные каналы и болеет за нашу сборную и за наши клубы в еврокубках. Мы такого издевательства над собой не заслужили, какое нам кажды год устраивают наши футбольные клубы.
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Жентус
1631733061
Я со Славой согласен, скажу как болельщик Зенита с многолетним стажем, Спартак откровенно не люблю, но! Чемпионат и сборная важнее всего, без сильного мяса и чемпионат смотреть скучнее, и сборной ноль пользы. Мы же в первую очередь боремся на международном уровне за наш общий престиж. А какой тут престиж, когда в чемпионате уже который год одна команда играет? Каждой силе необходимо противодействие. Да, я диванный аналитик, болеющий за Зенит, но с вашим бездарным руководством и тренером, лучше бы меня сделали спортивным директором Спартака. В итоге злейший враг сделал бы для вас в разы больше и поставил на колени. Ведь все мы понимаем, что через футбол отмываются крупные суммы. А происходящий в СМИ дом 2 по отношению к Спартаку, это откровенное позорище. Надеюсь, у вас и без этого появится такой человек в клубе, который додумается привести нормальных иностранных специалистов (тренера вратарей, нападающих... врачей) в клуб, а также опытного главного тренера, знающего специфику подобных чемпионатов (как Локо позвал Николича), тренера, способного не набирать дорогих игроков, а делающего конфеток из тех, что есть. При этом, составит и профессиональный скаутинг в клубе. Действительно, за небольшие ресурсы можно найти профессионалов куда круче вашего Мозеса... Прости господи, как это существо в Спартак пробилось? Уровень Квинси Промеса для Спартака должен быть не потолком, а полом. Тогда и только тогда все будут довольны.
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paracetamol
1631774321
Они сами себя похоронили, чего их жалеть. Тренера, который их сделал чемпионами, выгнали. Серебро который взял, выгнали. Взяли непойми кого и сбоку бантик, пусть сами и расхлебывают.
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