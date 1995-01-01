Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Радимов: «Жаль фанатов «Спартака». Вас похоронили заживо»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в Лиге Европы. Он пожалел болельщиков москвичей.

    «Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать. Но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак». В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо.

    А без сильного Мяса чемпионат менее интересен. Все знают , что надо поменять. Дай бог чтобы перемены произошли у вас», – обратился Радимов к болельщикам «Спартака».

    • Единственный мяч «Спартак» пропустил на 90+1 минуте.
    • «Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд.
    • «Спартак» проиграл 6 матчей из 10 при Руе Витории.

    Арбитр Федотов: «Судья матча «Спартак» – «Легия» должен был удалять Айртона и назначать пенальти»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Владислава Радимова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3874

      мы_не_рабы 2 минуты назад

      Интересно, а что, по мнению Радимова, надо поменять в Спартаке? Скажи прямо, а то намёки, как в старых советских фильмах, домысливай сам, чем закончится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Fandorine 14 минут назад

      Красава - Радимов 6:0)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      Пельш 1 14 минут назад

      Нашим клубам похоже глубоко накакать на Еврокубки, у них главная задача чемпионат говнодавов, покойников, убийц воробьёв.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      aubergine 23 минуты назад

      Ну тут не поспоришь, прав Радимов. Команда превращается в какое-то посмешище на радость всяким дебилам. И эти убогие не понимают, что радуются тому, что мы (речь о всей России в целом) сливаем клубный рейтинг(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8897

      ivany4 27 минут назад

      Не подскажете, что сказал это чудак болельщикам СБГ после вчерашнего матча?
      А, ну да, там же все нормально. ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2413

      Валерий2705 > ivany4 14 минут назад

      Челси, Легия. Поляки конеш посильнее будут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4270

      TOMSON 29 минут назад

      Спартак стал вызывать жалость. Это худшее, что может с клубом случится...
      Сегодня даже подкалывать не хочется...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      serglider 35 минут назад

      Сейчас полетят ссаные тряпки в обе стороны! В сухом остатке два матча и ноль (зеро) очков у российских клубов! Походу этого сезона мы еще просядем в таблице коэффициентов и на следующий сезон, лишимся еще одного представителя в еврокубках и нашим клубам глубже придется проходить квалификационный отбор... С чем всех можно и поздравить! Пикируйтесь дальше господа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21499

      bset 37 минут назад

      Некомпетентные люди хоронят весь наш футбол. Даже у Зенита с его бюджетами выхлопа практически никакого нет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2700

      Иван Петров 1986 53 минуты назад

      Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов (Буланов) забыл, что бомжи тоже не выиграли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      serglider > Иван Петров 1986 40 минут назад

      У них есть классная отмазка! Они проиграли победителю ЛЧ, а кому проиграл Спартак? И как насчет напутствия Федуна о "смытия" позора? Ничего себе так получилось "смывание")))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4270

      TOMSON > Иван Петров 1986 26 минут назад

      Зенит проиграл в ЛЧ сильнейшей команде в группе на выезде, а Спартак в ЛЕ слабейшей дома...
      Вам не кажется что пора поменьше в сторону Зенита огрызаться и больше внимание на свои брёвна оказывать?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25151

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 8 минут назад

      Ну если тебе неприятно это слышать от Радимова , спроси какого-нибудь истового спартакофила - услышишь примерно тоже самое . И результаты крайних игр обеих команд здесь не причём . Ситуёвину в целом надо улавливать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29276

      oyabun 55 минут назад

      В кои то веки скажу Спасибо Радимову за эти слова. Всё верно сказал.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru