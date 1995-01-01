Арбитр Федотов: «Судья матча «Спартак» – «Легия» должен был удалять Айртона и назначать пенальти»

Классно, что не болею за Спартак!
Главный судья матча Лиги Европы «Спартак» – «Легия» (0:1) Никола Дабанович пожалел россиян в первом тайме, не назначив пенальти. Это мнение бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова.
«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.
VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол: Айртон должен был пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта, но он этого не сделал», – сказал Федотов.
- Единственный мяч «Спартак» пропустил на 90+1 минуте.
- «Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд.
- «Спартак» проиграл 6 матчей из 10 при Руе Витории.