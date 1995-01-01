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    Арбитр Федотов: «Судья матча «Спартак» – «Легия» должен был удалять Айртона и назначать пенальти»

    Главный судья матча Лиги Европы «Спартак»«Легия» (0:1) Никола Дабанович пожалел россиян в первом тайме, не назначив пенальти. Это мнение бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова.

    «Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.

    VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол: Айртон должен был пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта, но он этого не сделал», – сказал Федотов.

    • Единственный мяч «Спартак» пропустил на 90+1 минуте.
    • «Спартак» проиграл 5 матчей в еврокубках подряд.
    • «Спартак» проиграл 6 матчей из 10 при Руе Витории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1813

      Валерий1965 57 минут назад

      Классно, что не болею за Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +705

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Не сыпьте соль на хряковские раны. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29276

      oyabun 1 час назад

      Да, было такое. Но совсем необязательно после игры сыпать соль на рану. И так всем паршиво.

      2
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      Рейтинг: +13051

      paracetamol 1 час назад

      Да и так прос.рали. А то говорили бы, что судья виноват.

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