Арбитр Федотов: «Судья матча «Спартак» – «Легия» должен был удалять Айртона и назначать пенальти»

Главный судья матча Лиги Европы «Спартак» – «Легия» (0:1) Никола Дабанович пожалел россиян в первом тайме, не назначив пенальти. Это мнение бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова.

«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную.

VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол: Айртон должен был пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта, но он этого не сделал», – сказал Федотов.