Почеттино: «ПСЖ» и «Челси» – фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Фавориты турнира? «Челси» и мы, учитывая то, какие игроки собрались в нашей команде.

Но «Челси» – действующий обладатель трофея, и если бы нужно было выбрать одну команду, я бы назвал их. Они подписали хороших игроков этим летом и потратили на трансферы больше, чем мы.

Мы подписали много игроков этим летом, но должны сделать из них отличную команду. Это удалось «Челси» в прошлом году», – сказал Почеттино.