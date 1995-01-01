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    Почеттино: «ПСЖ» и «Челси» – фавориты Лиги чемпионов»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне.

    «Фавориты турнира? «Челси» и мы, учитывая то, какие игроки собрались в нашей команде.

    Но «Челси» – действующий обладатель трофея, и если бы нужно было выбрать одну команду, я бы назвал их. Они подписали хороших игроков этим летом и потратили на трансферы больше, чем мы.

    Мы подписали много игроков этим летом, но должны сделать из них отличную команду. Это удалось «Челси» в прошлом году», – сказал Почеттино.

    • Сегодня «Челси» сыграет с «Зенитом».
    • Начало встречи – в 22:00 мск.
    • Завтра «ПСЖ» встретится с «Брюгге».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1347

      Psih86 48 минут назад

      Фавориты все клубы АПЛ, потому что они лучшие и ПСЖ. Все остальные в том чистые и Бавария после этих клубов. Сейчас таковы реалии!

      0
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      Рейтинг: +1030

      Alex Y 52 минуты назад

      А Бавария, Реал, МЮ))

      0
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      Рейтинг: +280

      jek718875 54 минуты назад

      С.СЕМАК так не считает...

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