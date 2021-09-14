Почеттино: «ПСЖ» и «Челси» – фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне.
«Фавориты турнира? «Челси» и мы, учитывая то, какие игроки собрались в нашей команде.
Но «Челси» – действующий обладатель трофея, и если бы нужно было выбрать одну команду, я бы назвал их. Они подписали хороших игроков этим летом и потратили на трансферы больше, чем мы.
Мы подписали много игроков этим летом, но должны сделать из них отличную команду. Это удалось «Челси» в прошлом году», – сказал Почеттино.
Источник: RMC Sport