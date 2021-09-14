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  • Зобнин: «Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но на это нет денег»

Зобнин: «Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но на это нет денег»

14 сентября 2021, 19:22
18

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном расширении РПЛ до 20 команд.

— Что думаешь о новом возможном формате чемпионата, который сейчас активно обсуждают?

— Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет. Как футболисту хотелось бы увеличивать количество матчей и приезжать в города, где любят «Спартак» и хотят его видеть.

Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но только при условии стабильного финансирования клубов.

  • «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Команда проиграла 5 из 9 официальных матчей нового сезона.

Зобнин: «Игроки «Спартака» признают свою вину за результаты на старте сезона»

Зобнин: «Группа «Спартака» в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (18)
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Из Твери Леха
1631637248
В ФНЛ валите, там как раз 20 команд.
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ArReal
1631637282
Было бы круто? Уфе и Крыльям уже нечем платить зарплату своим игрокам, неизвестно сколько протянет Нижний Новгород - Тамбов вообще отказался играть в РФПЛ -а этот дебил Зобнин хочет ещё 4 таких команды добавить!)
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Hektor 84
1631638273
Откажитесь от своих жирных зарплат.
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владимир миронов
1631638803
Не обижайтесь на Зобнина, человек оторван от реальной жизни, он не знает сколько стоит булка хлеба.
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vmonomah17
1631639142
И будут ежегодно банкротиться 3-4 клуба. А так куда им? Наши и этот график еле выдерживают, а добавь еще игры и времени на побухать и погулять не останется))) На еврокубках то еле ноги волочат.
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Plyash
1631641245
Денег полно,только уходят они не на организацию футбола,как спорта,а на зарплаты чиновников от футбола,коих развелось не меренно.Один РФС столько огребает,что пару-тройку команд организовать можно.
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амани
1631642136
ну да. любят Спартак во всех городах....ведь команда превратилась . во все российское посмешище.....
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Soccerdealer63
1631644084
Денег в стране - МОРЕ! Но, нашм приоритеты: помогать бедной Европе с газом и нефтью.... за наш счёт... На постройку убыточного нордстрима-2 уже угрохали под сотню миллардов долларей... Это чтобы в их германиях подешевле газик был... Окупаемость и так была призрачной (десятилетия!)...а тут ещё оказывается, что по новенькой трубе мы сможем поставлять лишь 50 % от пропускной способности... Где уж тут про футбол... ПО МИРУ БЫ НЕ ПОЙТИ С ТАКИМ УСЛУЖЛИВЫМ ЗАПАДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ... никаких "иноагентов " не надо...
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житель СПб
1631646373
Жаль, что у Зобнина денег не хватает...
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smtmsts
1631655871
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo -------- https://cuti.cc/FsydJ
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