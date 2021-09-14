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    Зобнин: «Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но на это нет денег»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном расширении РПЛ до 20 команд.

    — Что думаешь о новом возможном формате чемпионата, который сейчас активно обсуждают?

    — Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет. Как футболисту хотелось бы увеличивать количество матчей и приезжать в города, где любят «Спартак» и хотят его видеть.

    Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но только при условии стабильного финансирования клубов.

    • «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Команда проиграла 5 из 9 официальных матчей нового сезона.

    Зобнин: «Игроки «Спартака» признают свою вину за результаты на старте сезона»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3453

      neim 2 минуты назад

      Конечно денег нет и не будет, тем более у 20-ти команд. Из нынешних-то 16-ти, хорошо, если набертся 10 с деньгами, остальные так, мучаются и существуют.

      0
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      Рейтинг: +781

      амани 25 минут назад

      ну да. любят Спартак во всех городах....ведь команда превратилась . во все российское посмешище.....

      2
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      Рейтинг: +7764

      playsh 40 минут назад

      Денег полно,только уходят они не на организацию футбола,как спорта,а на зарплаты чиновников от футбола,коих развелось не меренно.Один РФС столько огребает,что пару-тройку команд организовать можно.

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      Рейтинг: +3069

      Питерский князь 46 минут назад

      Надо параллели между Зобниным и Толстым праводить, считает первый!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +3069

      Питерский князь 48 минут назад

      Это он про свой кошелек?
      =))))
      Если надо....!.
      Ничего страшного, вернем свое добро(умы) и поговорим!

      1
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      Рейтинг: +1923

      tarasofka 52 минуты назад

      да всё правильно сказал.

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      Рейтинг: +256

      Forvard47 1 час назад

      конечно давно пора расширять, не будет лимита деньги лимитчикам будут уходить в другое русло... лига станет сильнее

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      Рейтинг: +1219

      vmonomah17 1 час назад

      И будут ежегодно банкротиться 3-4 клуба.
      А так куда им? Наши и этот график еле выдерживают, а добавь еще игры и времени на побухать и погулять не останется)))
      На еврокубках то еле ноги волочат.

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      Рейтинг: +6386

      владимир миронов 1 час назад

      Не обижайтесь на Зобнина, человек оторван от реальной жизни, он не знает сколько стоит булка хлеба.

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      Рейтинг: +11661

      Hektor 84 1 час назад

      Откажитесь от своих жирных зарплат.

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