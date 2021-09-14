Зобнин: «Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но на это нет денег»

Конечно денег нет и не будет, тем более у 20-ти команд. Из нынешних-то 16-ти, хорошо, если набертся 10 с деньгами, остальные так, мучаются и существуют.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном расширении РПЛ до 20 команд.
— Что думаешь о новом возможном формате чемпионата, который сейчас активно обсуждают?
— Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет. Как футболисту хотелось бы увеличивать количество матчей и приезжать в города, где любят «Спартак» и хотят его видеть.
Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но только при условии стабильного финансирования клубов.
- «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Команда проиграла 5 из 9 официальных матчей нового сезона.
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