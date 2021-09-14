Зобнин: «Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но на это нет денег»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном расширении РПЛ до 20 команд.

— Что думаешь о новом возможном формате чемпионата, который сейчас активно обсуждают?

— Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет. Как футболисту хотелось бы увеличивать количество матчей и приезжать в города, где любят «Спартак» и хотят его видеть.

Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд, но только при условии стабильного финансирования клубов.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Команда проиграла 5 из 9 официальных матчей нового сезона.

Зобнин: «Игроки «Спартака» признают свою вину за результаты на старте сезона»

Зобнин: «Группа «Спартака» в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую»