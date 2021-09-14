Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Зобнин: «Группа «Спартака» в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о соперниках по групповому этапу Лиги Европы.

    – После жеребьевки многие назвали нашу группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией» «группой смерти». Согласен?

    – Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую.

    «Наполи» и «Лестер» – это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» – тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

    – После неудачных матчей с «Бенфикой» Лига Европы – это шанс реабилитироваться.

    – У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение.

    Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10042

      NewLife 42 минуты назад

      Для вас сейчас даже детсадовская группа будет похожа на лигочемпионскую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25038

      Боцман59rus 43 минуты назад

      _ ЛигоЧемпионская группа у Бенфики, а у вас, действительно, тол ко похожа, как собственно и вы сами ...только похожи на футболистов. За много лет я уже выучил ваше выражение лиц после бесчисленных поражений, эти пустые, растерянные взгляды и невнятный лепет в послематчевых интервью. Игра только завтра, но картинка у меня уже сложилась, все будет прогнозируемо плохо, ничего не жду)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Мася_1989 1 час назад

      Только Спартак не соответствует уровню этой группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3249

      raritet 1 час назад

      Примерно равные соперники. По состоянию на 21 год не сказал бы что состав группы лигочемпионский. По именам. Да известные европейские имена.Но не имён нужно бояться. А настроя своего. Думаю, Легия совершенно удобный соперник для Спартака.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      заткнитемнерот 1 час назад

      Да мы уже поняли, что никто в Спартаке и не надеется на 1-2 места.
      Ваше место с такой игрой это почетное третье (с перспективой отлететь от неудачников ЛЧ) и непочетное четвертое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -480

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надо всех обыгрывать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89363
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru