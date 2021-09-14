Зобнин: «Группа «Спартака» в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о соперниках по групповому этапу Лиги Европы.

Команда сыграет с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша).

Стартуют москвичи в среду домашним матчем с «Легией».

– После жеребьевки многие назвали нашу группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией» «группой смерти». Согласен?

– Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую.

«Наполи» и «Лестер» – это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» – тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

– После неудачных матчей с «Бенфикой» Лига Европы – это шанс реабилитироваться.

– У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение.

Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках.