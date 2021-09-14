Зобнин: «Игроки «Спартака» признают свою вину за результаты на старте сезона»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мыслями о неудачном старте сезона для команды.

– «Спартак» впечатляюще выглядел в товарищеских матчах и на предсезонном турнире, создал уйму моментов в игре первого тура в Казани. Что произошло потом? Куда пропал яркий футбол в атаке?

– На товарищеском турнире никто не выкладывается на сто процентов. Не могу вспомнить ни одного официального матча, в котором «Спартаку» игралось бы очень легко. Тяжело и сейчас, да и удача не всегда на нашей стороне.

Не только в Лиге чемпионов, но и в РПЛ нам не хватило нескольких ключевых футболистов, которые травмировались в самом начале сезона. Ну а тему нездоровой ситуации вокруг клуба даже не хочется затрагивать.

В итоге каждый из этих факторов сказывается. Ни я, ни другие игроки не собираемся снимать с себя ответственность и признаем свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб. Значит, исправляться тоже нужно вместе!

– Ты был на Евро, из-за чего пропустил подготовку «Спартака» в Тарасовке и Австрии, как и другие сборники. Это также помешало на старте сезона?

– Точно не помогло! Когда ты пропускаешь предсезонную подготовку, вкатываться потом сложнее, чем обычно. Особенно тяжело в первых трех-четырех матчах.

К тому же после непростого чемпионата Европы где-то нужно брать эмоции, которых сейчас явно недостает. Кроме того, где-то мог упустить тактические моменты, которые тренер доносил до команды в начале работы. Конечно, пропущенные сборы навредили и мне, и всем ребятам, которые были в своих национальных командах.

Я смотрел первые товарищеские игры, находясь в отпуске. Нельзя было слишком серьезно относиться к результатам австрийских матчей, потому что новый тренерский штаб не мог рассчитывать на большое количество футболистов из-за чемпионата Европы.

В случае с Кубком Париматч Премьер ситуация была другая: все сыграли на свежих ногах и со свежей головой. Сил хватало, потому что мало кто играл по 90 минут. У нас все получалось. Но потом что-то произошло.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Команда проиграла 5 из 9 официальных матчей нового сезона.

Зобнин: «Группа «Спартака» в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую»