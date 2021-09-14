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    Семин: «Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мнением об уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России.

    «Он оставил хороший след в истории национальной команды. Выступление на домашнем чемпионате мира было отличным. Хорошо, что Фернандес смог сам испытать эти эмоции и подарить их болельщикам.

    Его адаптация в сборной была такой же быстрой, как и в ЦСКА. Марио хорошо понимает русские традиции. Он давно приехал в Россию, живет по нашим правилам, поэтому ему и дали гражданство. Он от души выступал за сборную России.

    На мой взгляд, Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной. Может быть, это не окончательное решение. Но в любом случае, надо поблагодарить Фернандеса за игры, проведенные в составе национальной команды. Большое спасибо, Марио», – сказал Семин.

    • Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор игрок забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9311

      Cleaner 6 минут назад

      Фернандес о своем здоровье знает лучше Семина. Ну и вернуться в сборную никогда не поздно...

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