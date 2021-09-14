Семин: «Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мнением об уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России.

«Он оставил хороший след в истории национальной команды. Выступление на домашнем чемпионате мира было отличным. Хорошо, что Фернандес смог сам испытать эти эмоции и подарить их болельщикам.

Его адаптация в сборной была такой же быстрой, как и в ЦСКА. Марио хорошо понимает русские традиции. Он давно приехал в Россию, живет по нашим правилам, поэтому ему и дали гражданство. Он от души выступал за сборную России.

На мой взгляд, Фернандес поспешил с завершением карьеры в сборной. Может быть, это не окончательное решение. Но в любом случае, надо поблагодарить Фернандеса за игры, проведенные в составе национальной команды. Большое спасибо, Марио», – сказал Семин.