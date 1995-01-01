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    Аршавин: «Хочется, чтобы те, кто ждет поражения «Зенита» от «Челси», расстроились после игры»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    – Как вы воспринимаете тот факт, что «Зенит» начинает Лигу чемпионов гостевым матчем с ее действующим победителем – «Челси»?

    – Это здорово! Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность.

    Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола по всей стране. Тем более, что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков.

    Поэтому на данный момент мы должны сделать всe, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж» и потом из Англии. Считаю, в первую очередь надо показать свой характер.

    И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждет поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне.

    – Насколько реально «Зениту» рассчитывать на результат, учитывая уровень состава «Челси» и приход Лукаку?

    – Бельгиец – мощное усиление для «Челси». Мне кажется, это приобретение на другой уровень поднимает весь состав «Челси». Ну что ж...

    С другой стороны, это первая игра на групповом этапе, а в них, мне кажется, неожиданности чаще случаются.

    Тем более, «Зенит» достаточно уверенно провел начало чемпионата. Почему бы не продолжить в Лиге чемпионов? Даже несмотря на то, что перед нами будет ее действующий победитель.

    • «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
    • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12962

      paracetamol 7 минут назад

      Если Зенит выиграет, свини от испуга, скушают друг-друга!

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      Рейтинг: +3502

      _Marqella_ 11 минут назад

      Всё равно Зенит чемпион !!!!

      1
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      Рейтинг: +9582

      Вомбат 15 минут назад

      Он прав. Я, будучи реалистом, жду поражения Зенита, но все равно расстроюсь, когда он проиграет.

      0
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      Рейтинг: +9298

      Cleaner 16 минут назад

      А никто и не ждет сегодня поражения Зенита от Челси. Мы же не ждем смены времен года. Мы не ждем восхода и заката. Мы ЗНАЕМ, что они есть. Так и с игрой против Челси. Зенит не может не проиграть, что бы там не тараторил Аршавин.

      1
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      Рейтинг: +2028

      Play 25 минут назад

      Перехочется

      1
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      Рейтинг: +776

      SuperNils 28 минут назад

      Все за Челси!!! Вперёд, Лондон!

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      Рейтинг: +4210

      AtticusFinch 41 минуту назад

      Я жду поражение Зенита в 2-3 мяча - но если , он выиграет -я точно не расстроюсь, а скорей обрадуюсь!

      Ждать и желать это разные вещи, Аршавин вроде филфак закончил, а разницы не видит...

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      Рейтинг: +9582

      Вомбат > AtticusFinch 14 минут назад

      Если он выиграет? это шутка юмора, да?

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      Рейтинг: +4210

      AtticusFinch > Вомбат 13 минут назад

      через несколько часов , когда Зенит затащит кэф 16 - узнаем =)))

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      Рейтинг: +969

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      просто набирайте очки для России,а что там в группе будет пох

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      Рейтинг: +279

      jek718875 1 час назад

      Никто не желает ЗЕНИТУ поражения, просто реально смотрим на жизнь

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      Рейтинг: +5052

      Давид59 1 час назад

      В России, если кто желает сегодня поражение Зенита - это не болелы. Это предатели. В ЛЧ всегда болел за наших. И Спартак, в том числе.

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