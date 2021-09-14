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  • Аршавин: «Хочется, чтобы те, кто ждет поражения «Зенита» от «Челси», расстроились после игры»

Аршавин: «Хочется, чтобы те, кто ждет поражения «Зенита» от «Челси», расстроились после игры»

14 сентября 2021, 16:46
29

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

– Как вы воспринимаете тот факт, что «Зенит» начинает Лигу чемпионов гостевым матчем с ее действующим победителем – «Челси»?

– Это здорово! Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность.

Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола по всей стране. Тем более, что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков.

Поэтому на данный момент мы должны сделать всe, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж» и потом из Англии. Считаю, в первую очередь надо показать свой характер.

И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждет поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне.

– Насколько реально «Зениту» рассчитывать на результат, учитывая уровень состава «Челси» и приход Лукаку?

– Бельгиец – мощное усиление для «Челси». Мне кажется, это приобретение на другой уровень поднимает весь состав «Челси». Ну что ж...

С другой стороны, это первая игра на групповом этапе, а в них, мне кажется, неожиданности чаще случаются.

Тем более, «Зенит» достаточно уверенно провел начало чемпионата. Почему бы не продолжить в Лиге чемпионов? Даже несмотря на то, что перед нами будет ее действующий победитель.

  • «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
  • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Челси Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (29)
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Fan Loko mik
1631628528
АХХХХХХХХААААААААААХАААААА........Я уже грущу!!!!! Прощай зеня!!! Аршин КЛОУН......хотелось бы ему.......хотеть не вредно!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1631629522
Твоё хотенье - твои проблемы!
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Давид59
1631631077
В России, если кто желает сегодня поражение Зенита - это не болелы. Это предатели. В ЛЧ всегда болел за наших. И Спартак, в том числе.
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Вомбат
1631634092
Он прав. Я, будучи реалистом, жду поражения Зенита, но все равно расстроюсь, когда он проиграет.
Ответить
_Marqella_
1631634355
Всё равно Зенит чемпион !!!!
Ответить
paracetamol
1631634592
Если Зенит выиграет, свини от испуга, скушают друг-друга!
Ответить
Ганнибал Лектор
1631637680
Удачи Зениту!
Ответить
Soccerdealer63
1631643171
Андрюха, да ты романтик! "Игра" Зенита расстраивает... уже до игры с Чеоси... Абсолютно незачем ждать окончания этого или какого другого матча)))
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alp
1631643369
лично я - ЗА. главное, чтобы Зенит не подвел...
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Soccerdealer63
1631643637
Мне одному показалось? Уже по нескольким высказываниям понятно, что меньше других в успех своей команды верит Семак!)))
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