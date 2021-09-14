Аршавин: «Хочется, чтобы те, кто ждет поражения «Зенита» от «Челси», расстроились после игры»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

– Как вы воспринимаете тот факт, что «Зенит» начинает Лигу чемпионов гостевым матчем с ее действующим победителем – «Челси»?

– Это здорово! Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность.

Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола по всей стране. Тем более, что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков.

Поэтому на данный момент мы должны сделать всe, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж» и потом из Англии. Считаю, в первую очередь надо показать свой характер.

И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждет поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне.

– Насколько реально «Зениту» рассчитывать на результат, учитывая уровень состава «Челси» и приход Лукаку?

– Бельгиец – мощное усиление для «Челси». Мне кажется, это приобретение на другой уровень поднимает весь состав «Челси». Ну что ж...

С другой стороны, это первая игра на групповом этапе, а в них, мне кажется, неожиданности чаще случаются.

Тем более, «Зенит» достаточно уверенно провел начало чемпионата. Почему бы не продолжить в Лиге чемпионов? Даже несмотря на то, что перед нами будет ее действующий победитель.