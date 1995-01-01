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    Дюков: «Фернандес был одним из лидеров сборной. Его гол в 1/4 финала ЧМ-2018 вошел в историю нашего футбола»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступления за национальную команду.

    «Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики.

    У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола.

    Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!» – сказал Дюков.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +432

      OOOVVV. 16 минут назад

      Да, этот гол достоин истории футбола РПЛ.
      Спасибо за игры в сборной, удачных игр за ЦСКА.

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