Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Сульшер: «Допускаю, что Роналду может оказаться в запасе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что форварду Криштиану Роналду не гарантировано место в стартовом составе команды.

    «Криштиану очень заботится о себе, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. Однако важно, чтобы, выходя на поле, он бежал все 90 минут.

    У нас во вторник матч c «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Посмотрим, что мы сделаем. Я допускаю, что Роналду может оказаться в запасе. Ему все-таки 36 лет.

    У нас есть Гринвуд, которому 19. И я должен давать играть обоим», – сказал Сульшер.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • В дебютном матче нападающий забил 2 гола в ворота «Ньюкасла» (4:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1827

      tarasofka 32 минуты назад

      а они вместе на поле играли, кстати?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Abu Yusuf > tarasofka 26 минут назад

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +937

      ab15488 33 минуты назад

      А вот и ответочка от Сульшера! Обменялись любезностями)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6377

      серега кашин 37 минут назад

      сульшера сожрут если он в лч оставит роналду в запасе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21294

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Не дождётесь! Это вам не новоявленный парижанин, который раскачивается по нескольку туров.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89317
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67504
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru