Сульшер: «Допускаю, что Роналду может оказаться в запасе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что форварду Криштиану Роналду не гарантировано место в стартовом составе команды.

«Криштиану очень заботится о себе, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. Однако важно, чтобы, выходя на поле, он бежал все 90 минут.

У нас во вторник матч c «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. Посмотрим, что мы сделаем. Я допускаю, что Роналду может оказаться в запасе. Ему все-таки 36 лет.

У нас есть Гринвуд, которому 19. И я должен давать играть обоим», – сказал Сульшер.