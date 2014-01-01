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    Глеб: «Гончаренко возглавит европейскую команду»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб видит главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко в Европе. Они дружат.

    «Слежу за Виктором Михайловичем, мы дружим, общаемся. Он мне нравится как тренер. Он посвятил всего себя тренерскому делу. Он не спит, живет этим. Если ты хочешь вырасти, то должен отдаваться полностью.

    А Гончаренко отдается, я вижу. Все нормально будет, все впереди у него. Когда-то возглавит европейскую команду», – сказал Глеб.

    • Сам Глеб тоже планирует стать тренером.
    • Гончаренко 6 раз выигрывал чемпионат Белоруссии с БАТЭ.
    • «Краснодар» сейчас идет в РПЛ 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +368

      aldo conte 19 секунд назад

      Конечно возглавит: "Ворскла" (Полтава), "Локомотив" (Пловдив), "Университатя" (Крайова) и т.д. В Европе много команд....

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      Рейтинг: +859

      Taps 19 минут назад

      Заурядный средний тренер.
      И ведёт себя как пацан.

      0
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      Рейтинг: +7703

      playsh 21 минуту назад

      Что-то этот Глеб совсем "заглебился" - свихнулся,похоже.К психиатру срочно иди,пока не поздно.

      1
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      Рейтинг: +16648

      JTherry 23 минуты назад

      картофан в лучшем случае "возглавит европейскую" БАТЭ или азиопский Кайрат...)

      1
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      Рейтинг: +6365

      серега кашин 31 минуту назад

      ну в условный казахстан только может уехать

      2
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      Рейтинг: +7703

      playsh > серега кашин 20 минут назад

      Но только в "условный"...

      0
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      Рейтинг: +1576

      lek! 54 минуты назад

      Что-то Ты размечтался , тебе не нравится российский футбол , пусть тогда уже чего-то добьётся тут потом в Европу . Армения , Белорусия и тд тобе Европа .

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