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Глеб: «Гончаренко возглавит европейскую команду»

12 сентября 2021, 10:09
20

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб видит главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко в Европе. Они дружат.

«Слежу за Виктором Михайловичем, мы дружим, общаемся. Он мне нравится как тренер. Он посвятил всего себя тренерскому делу. Он не спит, живет этим. Если ты хочешь вырасти, то должен отдаваться полностью.

А Гончаренко отдается, я вижу. Все нормально будет, все впереди у него. Когда-то возглавит европейскую команду», – сказал Глеб.

  • Сам Глеб тоже планирует стать тренером.
  • Гончаренко 6 раз выигрывал чемпионат Белоруссии с БАТЭ.
  • «Краснодар» сейчас идет в РПЛ 8-м.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Глеб Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (20)
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lek!
1631437112
Что-то Ты размечтался , тебе не нравится российский футбол , пусть тогда уже чего-то добьётся тут потом в Европу . Армения , Белорусия и тд тобе Европа .
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серега кашин
1631438472
ну в условный казахстан только может уехать
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JTherry
1631438969
картофан в лучшем случае "возглавит европейскую" БАТЭ или азиопский Кайрат...)
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Plyash
1631439071
Что-то этот Глеб совсем "заглебился" - свихнулся,похоже.К психиатру срочно иди,пока не поздно.
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portero
1631441202
Сначала надо не обосраться с Краснодаром, чтоб в Европу позвали , пока стабильности нет... Подождём, посмотрим.
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Из Твери Леха
1631445172
Смотря что Глеб понимает под "европейской". Легия там или Марибор?
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Ганнибал Лектор
1631446574
У тебя плохо с географией, Глеб. Краснодар - это уже европейская команда. Даже в европейской Лиге чемпионов успела поиграть
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Garrincha58
1631448017
типа польской Легии или венгерского Ференцвароша
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paracetamol
1631514700
Быстрее бы свалил. Угробил коней, сейчас приканчивает быков!
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99-й
1631516302
Чемпионат Люксембурга ждет своего героя!
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