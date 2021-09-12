Глеб: «Гончаренко возглавит европейскую команду»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб видит главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко в Европе. Они дружат.

«Слежу за Виктором Михайловичем, мы дружим, общаемся. Он мне нравится как тренер. Он посвятил всего себя тренерскому делу. Он не спит, живет этим. Если ты хочешь вырасти, то должен отдаваться полностью.

А Гончаренко отдается, я вижу. Все нормально будет, все впереди у него. Когда-то возглавит европейскую команду», – сказал Глеб.