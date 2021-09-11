РПЛ. Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче со «Спартаком»

«Спартак» впервые с 14 августа победил в РПЛ. На своем поле разгромлены «Химки», который не выигрывают с 1 августа.

В двух голах «Спартака» поучаствовал форвард Эсекьель Понсе. Его команда поднялась на шестое место.

На следующей неделе «Спартак» проведет домашний матч Лиги Европы против «Легии».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков, 89.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (Кофрие, 76), Айртон (Ломовицкий, 84), Умяров (Хендрикс, 76), Зобнин, Мозес, Промес (Бакаев, 75), Понсе, Соболев (Ларссон, 70).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин (Давидян, 72), Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Долгов, 72), Трошечкин (Соколов, 60), Боженов (Стойинович, 60), Адеми.

Предупреждения: Джикия, 8; Соболев, 42; Умяров, 62; Жиго, 82; Кофрие, 88 – Трошечкин, 44; Соколов, 63.

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