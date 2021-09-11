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  • РПЛ. Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче со «Спартаком»

РПЛ. Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче со «Спартаком»

11 сентября 2021, 20:53
58

«Спартак» впервые с 14 августа победил в РПЛ. На своем поле разгромлены «Химки», который не выигрывают с 1 августа.

В двух голах «Спартака» поучаствовал форвард Эсекьель Понсе. Его команда поднялась на шестое место.

На следующей неделе «Спартак» проведет домашний матч Лиги Европы против «Легии».

Россия. РПЛ. 7-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков, 89.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (Кофрие, 76), Айртон (Ломовицкий, 84), Умяров (Хендрикс, 76), Зобнин, Мозес, Промес (Бакаев, 75), Понсе, Соболев (Ларссон, 70).

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин (Давидян, 72), Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Долгов, 72), Трошечкин (Соколов, 60), Боженов (Стойинович, 60), Адеми.

Предупреждения: Джикия, 8; Соболев, 42; Умяров, 62; Жиго, 82; Кофрие, 88 – Трошечкин, 44; Соколов, 63.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (58)
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slavа0508
1631382802
С Победой !!!Дождались парни нас навестила редкая гостья .. госпожа победа .. дифирамбы петь рано . не тот соперник не в обиду Химках . ждём игру с Легией и Армейцами .тогда и видно будет чего стоим...
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slavа0508
1631383112
Неплохо в принципе сыграли . но это победа всего навсего над 12 командой лиги...Впереди два важнейших матча . а после будем обсуждать есть улучшения или нет ...Удачи нам с Легией и ЦСКА....
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oyabun
1631383166
Наконец то Спартак прорвало! Друзья, с Победой!! Да, игра пока оставляет желать лучшего, много карточек хватаем, невероятно много косячат Промес, Умяров. Но главное, на что хочется надеяться, что эта победа поднимет моральный самих игроков и положит начало серии уверенных побед.
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spartak.sar
1631383213
С уверенной победой !!!ждём Легию в гости .
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a_who
1631383227
С победой друзья !
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k611
1631383391
Всех болельщиков красно-белых с победой! Хоть какие то позитивные моменты в атаке. В обороне чудеса ещё остаются. Хотелось бы верить, что команда будет играть ещё лучше в матче с поляками. Сейчас просто хорошо что победили...
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NewLife
1631383397
Победа улучшит эмоциональное настроение после внутреннего дерьма, но удручают потери мяча даже не под давлением, а на ровном месте. Рыжий вышел нормально, не каждый судья дал бы этот штрафной, а Максименко не умеет ставить стенку, Глушак ему в дырку и забил.
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JTherry
1631383736
с уверенной победой КБ!!! наконец-то, показали нормальную игру, хоть некоторые индивидуумы частенько огорчали... их, собственно, Витория и заменил - Умяров точный пас для него, как бином Ньютона... Джикия не может сыграть вблизи своих ворот просто, а долго задницей толкает противника, пока у него мяч не отберут... да и Промес (лучший игрок матча) - когда надо было бить, отдавал пас, когда надо было отдавать пас - бил по воробьям... голов забили, как никогда (в этом сезоне), много - порадовало...)
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zigbert
1631384202
С победой болельщики Спартака! Второй мяч конечно придал уверенность в победном результате. В атаках просматривалась хоть какая то мысль. А вот в обороне как всегда ошибки. Нужная победа для поднятия настроения.
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Из Твери Леха
1631384317
Не забывайте, что Химки - фарм свинтака и фидун оплатил им существование в рпл.
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