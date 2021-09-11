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    РПЛ. Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче со «Спартаком»

    «Спартак» впервые с 14 августа победил в РПЛ. На своем поле разгромлены «Химки», который не выигрывают с 1 августа.

    В двух голах «Спартака» поучаствовал форвард Эсекьель Понсе. Его команда поднялась на шестое место.

    На следующей неделе «Спартак» проведет домашний матч Лиги Европы против «Легии».

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков, 89.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (Кофрие, 76), Айртон (Ломовицкий, 84), Умяров (Хендрикс, 76), Зобнин, Мозес, Промес (Бакаев, 75), Понсе, Соболев (Ларссон, 70).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин (Давидян, 72), Дагерстол, Глушаков, Кухарчук (Долгов, 72), Трошечкин (Соколов, 60), Боженов (Стойинович, 60), Адеми.

    Предупреждения: Джикия, 8; Соболев, 42; Умяров, 62; Жиго, 82; Кофрие, 88 – Трошечкин, 44; Соколов, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2021 20:53
    Комментарии71
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      Рейтинг: +607

      inzek 1 час назад

      оказывается резинка не спасает....

      0
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      Рейтинг: +2968

      minaev23 3 часа назад

      Спартак с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3153

      uBaH_ 3 часа назад

      Всех КБ с победой! Деррику ОуКБ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27598

      VVM1964 4 часа назад

      Всех КБ с победой и очень нужными тремя очками , что же касаемо игры - двоякое впечатление , есть и положительные моменты - игра до последней минуты , не плохой прессинг и ПОРОЙ красивые атаки и взаимодействие , НО УВЫ это порой , надеюсь , что этот процесс идет в нужном направлении . Смущает кондиция некоторых игроков - порой действуют просто отлично , а порой просто ужасно , надеюсь что это связано с новыми тренерскими требованиями и физическими нагрузками . В ЦЕЛОМ - вопросы к игре есть ( особенно безликий первый тайм ) , но - как говорится , " победителей не судят " - ждем дерби !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27598

      VVM1964 > VVM1964 4 часа назад

      Лучшим в Спартаке назову - Зобнина , а худшим - Умярова .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29225

      oyabun > VVM1964 3 часа назад

      В очередной раз вспоминаем, насколько нам нужен хороший опорник.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27598

      VVM1964 > oyabun 3 часа назад

      Да - это сейчас проблема № 1 !!! При таком раскладе , даже не уверен в правильности трансфера Крала ( повторюсь - предпочел бы сначала " спихнуть " Хендрикса )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51541

      portero 4 часа назад

      Спартак с тремя очками!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21021

      slavutiq70 4 часа назад

      Уже в понедельник вечером будет понятно . начинаем выздоравливать или нет . и уже можно будет обстоятельно обсудить работу Витории .....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29225

      oyabun > slavutiq70 4 часа назад

      Хотел сказать в среду? ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      tarasofka 4 часа назад

      а визгов-то сколько. во хрюканы жгут!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16744

      derrik2000 > tarasofka 4 часа назад

      Поздновато ты, однако, зашёл : все уже разбежались!
      ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -50

      Спартач80 > derrik2000 4 часа назад

      Иди лизни стрелку у бомжей,псевдоспартач...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16744

      derrik2000 > Спартач80 4 часа назад

      Ин-на, чучело бухое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16744

      derrik2000 5 часов назад

      Опять ни о чём.
      Засчитай Иванов забитый Химками мяч на 40-й минуте, ещё неизвестно, как бы всё сложилось.
      А после второго гола Химки начали сыпаться, что, в общем, понятно: какой там игровой рисунок, придуманный тренером? Нужно отыгрываться!
      В общем, в этом сезоне всё как всегда.
      Без перемен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29225

      oyabun > derrik2000 5 часов назад

      А с чего бы там гол засчитывать? Там подряд несколько оффсайдов у химчан было.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16744

      derrik2000 > oyabun 5 часов назад

      Ну, об этом моменте, это я так...
      Для примера, что Химкам на самом деле где-то не везло.
      Игра-то была равная на самом деле.
      Просто игрокам Спартака повезло намного больше.
      Теперь Легия, которая, конечно, не Химки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -50

      Спартач80 > oyabun 4 часа назад

      Это чмо всегда пи...ит просто так,оно не за Спартак,а так-мимо ходит...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27598

      VVM1964 > Спартач80 4 часа назад

      Я про это уже не первый раз пишу ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +16744

      derrik2000 > Спартач80 4 часа назад

      Ещё раз: ИН-НА, колхозник!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8877

      ivany4 5 часов назад

      С победой КБ!
      Игры, как таковой, нет. Осталась, как говориться - "мышечная память". Все голы были забиты на "багаже Тедеско" - в быстрых контратаках.
      Новичок, Кофрие, хороший, освоиться и будет в норме. Его горчичник, на совести Иванова. Не хотелось говорить о судействе, но сегодня из 5 горчичников Спартака - 3 незаслуженные. Джикия - нога соперника при нанесении удара спартаковцем была выше пояса, поэтому он и попал в пятку. Жиго - стоял на опорной ноге, о которую споткнулся соперник. Кофрие - так же остановился перед соперником, в него "въехал" игрок.
      Если верить слухам, что Спартак ищет тренера, то считаю, что делают правильно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4890

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Не забывайте, что Химки - фарм свинтака и фидун оплатил им существование в рпл.

      7
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      Рейтинг: +48

      Землякруглая > Из Твери Леха 5 часов назад

      Олёша? ты подтверждаешь своё имя, т.е. - дебил. Гыгы

      4
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