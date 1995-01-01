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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» победили; «Вест Хэм» в дебютном матче Влашича сыграл вничью с «Саутгемптоном»

    «Арсенал» добился первой победы в сезоне АПЛ. Дома команда Микеля Артеты переиграла выходца из Чемпионшипа «Норвич».

    Никола Влашич дебютировал за «Вест Хэм». Он вышел на замену на 63-й минуте. Алекс Крал остался в запасе лондонцев.

    Дубль Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Ньюкаслом». Это был дебют португальца после возвращения в Манчестер. Роналду сделал дубль в АПЛ впервые с апреля 2009 года.

    «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Лестер», нанеся реванш за поражение в летнем матче за Суперкубок Англии.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Брентфорд – Брайтон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Троссард, 90.

    Арсенал – Норвич – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Обемеянг, 66.

    Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Силва, 62.

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 45+2; 1:1 – Манкильо, 56; 2:1 – Роналду, 62; 3:1 – Фернандеш, 80; 4:1 – Лингард, 90+2.

    Саутгемптон – Вест Хэм – 0:0

    Удаления: нет – Антонио, 90+5 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +954

      САНЁК17 1 час назад

      С ПЕРВЫМ ДУБЛЕМ РОНАЛДУ

      1
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      Рейтинг: +1011

      Alex Y 1 час назад

      Ну наконец то победил Арсенал))

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