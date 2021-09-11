АПЛ. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» победили; «Вест Хэм» в дебютном матче Влашича сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Арсенал» добился первой победы в сезоне АПЛ. Дома команда Микеля Артеты переиграла выходца из Чемпионшипа «Норвич».

Никола Влашич дебютировал за «Вест Хэм». Он вышел на замену на 63-й минуте. Алекс Крал остался в запасе лондонцев.

Дубль Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Ньюкаслом». Это был дебют португальца после возвращения в Манчестер. Роналду сделал дубль в АПЛ впервые с апреля 2009 года.

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Лестер», нанеся реванш за поражение в летнем матче за Суперкубок Англии.

Англия. АПЛ. 4-й тур

Брентфорд – Брайтон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Троссард, 90.

Арсенал – Норвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Обемеянг, 66.

Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Силва, 62.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 45+2; 1:1 – Манкильо, 56; 2:1 – Роналду, 62; 3:1 – Фернандеш, 80; 4:1 – Лингард, 90+2.

Саутгемптон – Вест Хэм – 0:0

Удаления: нет – Антонио, 90+5 (вторая ж.к.).

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