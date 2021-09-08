Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

В холдинге «Матч ТВ» кадровое изменение. Вместо Тины Канделаки пост генерального директора занимает Александр Тащин, работавший в должности главного редактора.
Канделаки же назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.
Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».
- Канделаки были генеральным продюсером «Матч ТВ» с 2015 года – с момента запуска канала.
- Тащин, новый генеральный продюсер, работает в холдинге с 2020 года.
- Тащин родился в 1982 году в Москве. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специализации «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»