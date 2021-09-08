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Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

8 сентября 2021, 11:47
53

В холдинге «Матч ТВ» кадровое изменение. Вместо Тины Канделаки пост генерального директора занимает Александр Тащин, работавший в должности главного редактора.

Канделаки же назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.

Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».

  • Канделаки были генеральным продюсером «Матч ТВ» с 2015 года – с момента запуска канала.
  • Тащин, новый генеральный продюсер, работает в холдинге с 2020 года.
  • Тащин родился в 1982 году в Москве. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специализации «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ».

Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (53)
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slavа0508
1631091090
О чудо!!!хорошо у кого то отсос делает видать...
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OOOVVV.
1631091298
Может теперь канал лучше работать будет ? Удачи нам.
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yorgenbarenz
1631091331
Печально это всё.Несусветная пустышка пролезает на высокую,но бессмысленную должность.(как и многие в нашей стране,тридцать лет поднимающейся с колен).
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NewLife
1631092286
Интересно, за какие такие качества и достижения ее повышают. В частном бизнесе это было бы невозможно, а в гос структуре карман государственный и пох на результат.
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Snek
1631092929
Сначала обрадовался, прочитал новости до конца и понял, что всё стало только хуже. Наша страна вообще уникальная, когда кажется что хуже уже быть не может, наш гениальный топ менеджмент добивается поставленных задач и делает всё ещё хуже.
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portero
1631095130
Сколько же должностей и фирм у нас пилильщиков бюджета...
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Garrincha58
1631095678
у них там свои игры престолов
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derrik2000
1631103137
Самое козырное место у Канделаки было - это место ведущей в телепередаче "Самый умный". Даже как-то и сама умнее казалась. )
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Kollljan
1631106561
А чему вы все радуетесь - не понятно. Так один канал был дерьмовым, а так будет всё тв гавном.
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Cules2013
1631107988
ушла на повышение и это диагноз нашему аппарату управления не только на ТВ, а во всей стране.
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