Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

    В холдинге «Матч ТВ» кадровое изменение. Вместо Тины Канделаки пост генерального директора занимает Александр Тащин, работавший в должности главного редактора.

    Канделаки же назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.

    Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».

    • Канделаки были генеральным продюсером «Матч ТВ» с 2015 года – с момента запуска канала.
    • Тащин, новый генеральный продюсер, работает в холдинге с 2020 года.
    • Тащин родился в 1982 году в Москве. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специализации «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21387

      bset 5 минут назад

      По заголовку позорная отставка, а по факту ушла на повышение. Смех да и только. Однажды, когда власть перестанет таких дельцов курировать и начнется настоящая конкуренция, они провалятся с треском из-за своей некомпетентности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8657

      KOLBIS 24 минуты назад

      Баба с возу кобыле легче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      заткнитемнерот 33 минуты назад

      Красный день календаря

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14223

      Garrincha58 53 минуты назад

      у них там свои игры престолов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      Semargl18 57 минут назад

      это что теперь и тнт конделакнится?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51415

      portero 1 час назад

      Сколько же должностей и фирм у нас пилильщиков бюджета...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4732

      Дядя Серёжа 1 час назад

      ГазПром Северная труба 2. Труба дело...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      Измайловский Кочегар 1 час назад

      Не расстраивайтесь, пацаны :-)
      Ну что такое Газпром-Медиа? Не Газпром всё-таки. Развалит - и развалит, ну и фиг с ним :-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Avitaminoz 1 час назад

      Начав развал одного канала, закончит развалом целого холдинга. Даже хз, радоваться или плакать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11831

      ilichkadr > Avitaminoz 1 час назад

      Конечно радоваться. На ТНТ будет Дом-3, на Пятнице "Грех ТВ".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4732

      Дядя Серёжа > ilichkadr 1 час назад

      Дом Грех жаловаться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11831

      ilichkadr > Дядя Серёжа 14 минут назад

      Это идея. Переименовать "Дом-2" в "Дом-Грех", а участников оставить прежних.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24690

      silver29 1 час назад

      Кто еще сомневается, что Тина-ТВ это продажная подстилка газпрома ?

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru