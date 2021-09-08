Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

В холдинге «Матч ТВ» кадровое изменение. Вместо Тины Канделаки пост генерального директора занимает Александр Тащин, работавший в должности главного редактора.

Канделаки же назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Она продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.

Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч».