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    Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ не дал сборной преимущества перед соперниками»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о влиянии на команду переноса шестого тура РПЛ с выходных на середину недели.

    – Вам помог перенос тура?

    – Тренерскому штабу помог однозначно. Это лучше, чем если бы мы собрались 30-го, а 1-го уже была бы игра. Но, думаю, преимущества перед соперниками у нас не было.

    У хорватов многие не играли 28 и 29-го числа. У Мальты последний тур тоже был 10 дней назад, а то и больше. Так что преимущества это не дало.

    Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

    Карпин – о критике сборной: «Представьте, что будет, если мы проиграем»

    Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

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    Источник: «Матч ТВ»

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