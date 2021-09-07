Карпин: «Перенос шестого тура РПЛ не дал сборной преимущества перед соперниками»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о влиянии на команду переноса шестого тура РПЛ с выходных на середину недели.

– Вам помог перенос тура?

– Тренерскому штабу помог однозначно. Это лучше, чем если бы мы собрались 30-го, а 1-го уже была бы игра. Но, думаю, преимущества перед соперниками у нас не было.

У хорватов многие не играли 28 и 29-го числа. У Мальты последний тур тоже был 10 дней назад, а то и больше. Так что преимущества это не дало.

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