Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что форвард Федор Смолов будет следующим капитаном команды.

«Федор сегодня здесь, потому что я решил, что он сегодня пойдет на пресс-конференцию.

Будет ли он капитаном? Может быть. У нас все капитаны. Если будет в основе, то может быть и он», – сказал Карпин.