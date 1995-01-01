Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

То что капитанская повязка бегает от одного к другому говорит, о том, что в сборной отсутствует лидер.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что форвард Федор Смолов будет следующим капитаном команды.
«Федор сегодня здесь, потому что я решил, что он сегодня пойдет на пресс-конференцию.
Будет ли он капитаном? Может быть. У нас все капитаны. Если будет в основе, то может быть и он», – сказал Карпин.
- Во вторник Россия примет Мальту.
- В двух предыдущих матчах капитанами сборной были Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.