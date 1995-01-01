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    Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что форвард Федор Смолов будет следующим капитаном команды.

    «Федор сегодня здесь, потому что я решил, что он сегодня пойдет на пресс-конференцию.

    Будет ли он капитаном? Может быть. У нас все капитаны. Если будет в основе, то может быть и он», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      Lilipyt 39 минут назад

      То что капитанская повязка бегает от одного к другому говорит, о том, что в сборной отсутствует лидер.

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      Рейтинг: +620

      mama1991 1 час назад

      этими действиями, карпин всем дает понять важность своего присутствия в сборной, это где то новый подход к делу, все будут чувствовать ответственность! думаю это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +247

      jek718875 1 час назад

      После слов В.КАРПИНА у нас все капитаны, А.ДЗЮБА прослезился...

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      Рейтинг: +3750

      Semenycch 2 часа назад

      Карпин точно идиот! Ну какой из Смолова капитан?

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      Рейтинг: +9078

      Cleaner > Semenycch 1 час назад

      По сравнению с Джикией и Бариновым Смолов НАСТОЯЩИЙ капитан! Кто еще из нашей сборной забивал Реалу и Барселоне??!

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      Рейтинг: +3750

      Semenycch > Cleaner 49 минут назад

      По твоей глупой логике вратарь вообще не может быть капитаном?

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