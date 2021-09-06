Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к работе в национальной команде.

«Нравится ли работа главным тренером сборной? Понятно, работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно. Пока не могу оценить. Голова занята другим.

Очень интересно: никогда не было столько футболистов такого высокого качества. Они мастеровиты – однозначно.

Сейчас понятно, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%.

Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно – да», – сказал Карпин.

Россияне в первых двух матчах при новом тренере сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили Кипр (2:0).

Во вторник сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

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