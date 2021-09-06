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    Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к работе в национальной команде.

    «Нравится ли работа главным тренером сборной? Понятно, работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно. Пока не могу оценить. Голова занята другим.

    Очень интересно: никогда не было столько футболистов такого высокого качества. Они мастеровиты – однозначно.

    Сейчас понятно, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%.

    Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно – да», – сказал Карпин.

    • Россияне в первых двух матчах при новом тренере сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили Кипр (2:0).
    • Во вторник сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

    Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

    Карпин – о критике сборной: «Представьте, что будет, если мы проиграем»

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    Источник: Sport24

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    06.09.2021 23:55
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