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  • Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

Карпин – об эмоциях от работы в сборной: «Нужно будет уехать в лес, выключить телефон и пропасть на три дня»

6 сентября 2021, 23:55
26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к работе в национальной команде.

«Нравится ли работа главным тренером сборной? Понятно, работа интенсивная. В клубе более спокойно. Здесь более ответственно. Пока не могу оценить. Голова занята другим.

Очень интересно: никогда не было столько футболистов такого высокого качества. Они мастеровиты – однозначно.

Сейчас понятно, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%.

Надо восстановить нервы и здоровье. Но то, что мне это очень интересно – да», – сказал Карпин.

  • Россияне в первых двух матчах при новом тренере сыграли вничью с Хорватией (0:0) и победили Кипр (2:0).
  • Во вторник сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

Карпин: «Если Смолов выйдет в основе на матч с Мальтой, то он может быть капитаном»

Карпин – о критике сборной: «Представьте, что будет, если мы проиграем»

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (26)
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monser08
1630987756
Может Карпин и не лучший в мире тренер, но мне кажется это первый за долгое время человек которому не насрать на то что он делает, другой вопрос что с таким слабым набором игроков его тоже начнут гнобить, но чудес не бывает, ни один , самый лучший, тренер в данной ситуации не добьётся больших результатов. Карпин по крайней мере очень ответственный человек, да к тому же он свой.
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Hektor 84
1630988744
Чабан на рыбной ферме зависал)
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Юрэс
1630989257
Золотые слова
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jek718875
1630990757
Если МАЛЬТЕ проиграите, нужно будет прятаться, чтоб в лес не отвезли
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vladimir-7
1630993322
Карпину надо было переговорить с двумя придурками с Ярцевым и с Черчесовым о их впечатлениях работы в сборной, а в результате для всей России сам подтвердишь, что ты такой же придурок, как и они, ведь все тренеры отказались от этой работы. На самом деле, сидел бы в Ростове, есть достойная работа, имеется и доверие руководства, и уважение игроков, и поддержка болельщиков, казалось бы, что ещё надо тренеру, а на деле подтвердил, что лучшее враг хорошего. По делу, Карпину взять какой-нибудь клуб, например, Ротор и вытащить его в РПЛ и там занять место в пятерке и продолжить там работать, как это сделал Л. Слуцкий с Рубином.
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lopsder67
1630994433
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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neveldomha
1630995098
В лесу нужно бухать, а не спать
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rash1959
1630995895
Такое впечатление, что у нас в группе Испания-Англия-Италия-Фр..... А может он уголёк по ночам где-то разгружает. Совет: Валера, смена у токарного станка замечательно оздоравливает.
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NewLife
1631009664
Карпин слишком нервный, чтобы быть хорошим тренером, и слишком гонористый и хамоватый, чтобы не казаться безкультурным человеком.
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portero
1631027315
Валера удачной работы со сборной и результат, нам нужен результат!!!
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