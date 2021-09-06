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    Карпин – о критике сборной: «Представьте, что будет, если мы проиграем»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике в адрес команды.

    «Это часть работы. Это было понятно, что критика будет. Это мы еще не проиграли ни одной игры, представьте, что будет, если мы проиграем.

    Привычка с годами выработалась, мне надо сконцентрироваться на вещах, которые нам не нравятся и стараться их исправить.

    Реагировать на то, что происходит не в сборной – просто нельзя и даже запрещено», – сказал Карпин.

    • Россия уже сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0).
    • Во вторник сборная проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 в сентябре – против Мальты.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +247

      jek718875 26 минут назад

      ПРОИГРАТЬ?!? Даже не думай, давай как ИТАЛИЯ 35 без поражений,ВЕРИМ!

      0
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      Рейтинг: +9597

      alex1951 48 минут назад

      Не будем истерить,товарищ Карпин....
      Все знають ,какое Г. ты принял.....пусть отвалят и
      не мешають табе развиваться ....проскочи точку невозврата....типа в Катар,
      а потом варьируй варианты - времени хватит.
      Планку установил Чабан - быть в восьмерке ,так что смотри....))))

      1
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      Рейтинг: +1052

      Enter2006 53 минуты назад

      Главное при проигрыше не говорить такого бреда что это "была лучшая игра сборной", как имел наглости чабан!

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