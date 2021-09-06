Карпин – о критике сборной: «Представьте, что будет, если мы проиграем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к критике в адрес команды.

«Это часть работы. Это было понятно, что критика будет. Это мы еще не проиграли ни одной игры, представьте, что будет, если мы проиграем.

Привычка с годами выработалась, мне надо сконцентрироваться на вещах, которые нам не нравятся и стараться их исправить.

Реагировать на то, что происходит не в сборной – просто нельзя и даже запрещено», – сказал Карпин.