Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара», пишет «Чемпионат».
По информации источника, 21-летний футболист, вероятно, сменит команду во вторник – в последний день трансферного окна.
На форварда претендуют «Ахмат», «Нижний Новгород» и турецкий «Кайсериспор». Во всех случаях обсуждается аренда игрока с правом выкупа.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»