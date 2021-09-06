Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара», пишет «Чемпионат».

По информации источника, 21-летний футболист, вероятно, сменит команду во вторник – в последний день трансферного окна.

На форварда претендуют «Ахмат», «Нижний Новгород» и турецкий «Кайсериспор». Во всех случаях обсуждается аренда игрока с правом выкупа.