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    Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов близок к уходу из «Краснодара», пишет «Чемпионат».

    По информации источника, 21-летний футболист, вероятно, сменит команду во вторник – в последний день трансферного окна.

    На форварда претендуют «Ахмат», «Нижний Новгород» и турецкий «Кайсериспор». Во всех случаях обсуждается аренда игрока с правом выкупа.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +24837

      Боцман59rus 50 минут назад

      - очередная распиаренная пустышка, таланта изначально было немного, так он еще и требования к себе снизил, ведь есть паспорт.

      1
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      Рейтинг: +509

      Hoahin 1 час назад

      Вот он итог миллионных зарплат в 18 лет, получайте, распишитесь. Маге теперь больше ничего для жизни не надо, может и карьеру завершит в 25 лет.

      0
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      Рейтинг: +9467

      Вомбат 1 час назад

      До сих пор 6 млн евро? Очевидно, трансфермаркт никак не может забыть те два гола в ворота Порту. Увы, Сулейманов давно уже не играет так, как играл в свои 18-19 лет. Не та атмосфера в Краснодаре, чтобы игроки там могли профессионально расти. И неважно кто там тренер: Шалимов, Мусаев или Ганчаренко. Рулит-то всем лично Галицкий.

      0
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      Рейтинг: +13678

      KLIM777 1 час назад

      А какой игрок был перспективный. Шиздец

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