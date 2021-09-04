Хабиб поучаствует в футбольном Кубке легенд

С 10 по 11 сентября в московском «Мегаспорте» состоится традиционный турнир Кубок легенд. В нем поучаствует бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов.

«У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», – сказал Нурмагомедов.

Впервые Кубок легенд состоялся в 2009 году.

Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в прошлом году, ни разу не проиграв.

В Кубке легенд за сборную России сыграют Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов и др.

Хабиб: «Роналду месяц назад сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед»