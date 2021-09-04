Хабиб поучаствует в футбольном Кубке легенд

С 10 по 11 сентября в московском «Мегаспорте» состоится традиционный турнир Кубок легенд. В нем поучаствует бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов.
«У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», – сказал Нурмагомедов.
- Впервые Кубок легенд состоялся в 2009 году.
- Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в прошлом году, ни разу не проиграв.
- В Кубке легенд за сборную России сыграют Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов и др.
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Источник: ТАСС