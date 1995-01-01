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    Хабиб поучаствует в футбольном Кубке легенд

    С 10 по 11 сентября в московском «Мегаспорте» состоится традиционный турнир Кубок легенд. В нем поучаствует бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов.

    «У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался», – сказал Нурмагомедов.

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    Источник: ТАСС

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