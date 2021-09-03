Хабиб: «Роналду месяц назад сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Российский бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов рассказал, что заблаговременно знал о трансфере Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Португальца купили у «Ювентуса».

«Месяц назад Роналду сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед», – сообщил Нурмагомедов.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Клуб купил форварда у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.

Роналду и Нурмагомедов находятся в приятельских отношениях.

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