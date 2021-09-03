Хабиб: «Роналду месяц назад сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Российский бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов рассказал, что заблаговременно знал о трансфере Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Португальца купили у «Ювентуса».
«Месяц назад Роналду сказал мне, что перешел в «Манчестер Юнайтед», – сообщил Нурмагомедов.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Клуб купил форварда у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.
- Роналду и Нурмагомедов находятся в приятельских отношениях.
Роналду разрешили взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
Источник: твиттер B/R Football