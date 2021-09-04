«Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что главный тренер Руй Витория продолжит работать с командой.
«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.
Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.
- «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
- В мае клуб подписал с португальским специалистом контракт на 2 года.
- При Витории команда проиграла 5 из 8 официальных матчей.
Источник: Sport24