«Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что главный тренер Руй Витория продолжит работать с командой.

«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.

Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.