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  • «Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства»

«Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства»

4 сентября 2021, 14:19
21

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что главный тренер Руй Витория продолжит работать с командой.

«А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.

Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • В мае клуб подписал с португальским специалистом контракт на 2 года.
  • При Витории команда проиграла 5 из 8 официальных матчей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (21)
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ilichkadr
1630755322
Как только начинаются открытые заявления о поддержке и полном доверии значит быть скорой отставке.
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Fusballer
1630757496
Пока не нашли кандидата на замену
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slavа0508
1630757821
Это первый признак отставки ,,,,
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Добрый Бобер
1630757934
Значит скоро пойдёт Руй на ... почти своё имя...
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slavа0508
1630758522
Ещё после первого тура писал на этом сайте , что Витория долго не протянет(когда многие на этом сайте чуть ли не восхищались игрой с Рубином) просто ведь очевидно что Спартак не владеет набором игроков под ту модель игры что хочет поставить Руй,,,,,
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portero
1630760711
Ему не привыкать, посидел полгода на должности, получил за два года... прикольно, напрягаться не надо.
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Sancho010365
1630760890
Всё решится когда начнётся лига Европы. Либо в плюс, либо в минус. А лига Европы покажет, кто есть кто. А то нужно дождаться до Нового года и немного освободиться от ненужного багажа поверив тренеру. Я думаю, что тренеру дадут шанс, если хотя бы что попробует поменять, если же у него не опустятся руки к тому времени как у предыдущих.
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Дедуктор
1630761084
Витория хочет из фикции, возомнившей себя великим клубом, сделать для начала по-настоящему сильный европейского уровня клуб. Было бы странно, если бы руководство (если оно, хоть, сколько-нибудь вменяемо) его бы не поддержало. Без микроскопа ведь видно: плохие результаты это "продукт непротивления сторон". Где сторонами является группка нечистоплотных игрочишек, некая чувырла и еще кой-какая клубная приблуда. И Руй - молодец. В отличие от Карреры, так ничего толком и не понявшего в "теории заговора", Руй быстро "просек фишку", поставил правильный диагноз. А что теперь? Как лечить? А - как Романцев рекомендовал: "резать мясо".
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Иван Петров 1986
1630763734
Так всегда говорят перед увольнением.
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Andrebest65
1630764386
Неудивительно. Каждый раз после полного доверия следует отставка.
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