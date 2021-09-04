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    «Спартак»: «Витория пользуется полной поддержкой руководства»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что главный тренер Руй Витория продолжит работать с командой.

    «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства.

    Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • В мае клуб подписал с португальским специалистом контракт на 2 года.
    • При Витории команда проиграла 5 из 8 официальных матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +229

      jek718875 3 минуты назад

      У РУЙ ВИКТОРИИ в контракте написано, до чемпионства,а это значит, что он будет у руля ещё с десяток лет

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      Рейтинг: +20783

      slavutiq70 10 минут назад

      Ещё после первого тура писал на этом сайте , что Витория долго не протянет(когда многие на этом сайте чуть ли не восхищались игрой с Рубином) просто ведь очевидно что Спартак не владеет набором игроков под ту модель игры что хочет поставить Руй,,,,,

      0
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      Рейтинг: +5443

      Добрый Бобер 19 минут назад

      Значит скоро пойдёт Руй на ... почти своё имя...

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      Рейтинг: +20783

      slavutiq70 21 минуту назад

      Это первый признак отставки ,,,,

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      Рейтинг: +6866

      Fusballer 27 минут назад

      Пока не нашли кандидата на замену

      2
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      Рейтинг: 0

      Землякруглая 36 минут назад

      Значит через пару туров снимут...

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      Рейтинг: +5618

      порт 42 минуты назад

      До нового года.

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      Рейтинг: +24820

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Дежавю до сблёва)))

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      Рейтинг: +368

      garet12222 > Боцман59rus 36 минут назад

      незадолго до замены тренера в спартаке появляются такие сообщения... вопрос как долго еще будут искать замену

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      Рейтинг: +9581

      alex1951 1 час назад

      .....Неустойку платить,позориться перед спартаковским людом ,нууу никак не хоотса....
      вот и придумали,му ди лы ,себе сказку ....... Кононова уже давно за такие из пиджаки винули и кинули......
      ps А то ж португалы ,Европа !....низзя .....потом Большая Жо..........будить!))))

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      Рейтинг: +11794

      ilichkadr 1 час назад

      Как только начинаются открытые заявления о поддержке и полном доверии значит быть скорой отставке.

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