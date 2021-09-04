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  • Сантос – о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь как дома»

Сантос – о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь как дома»

4 сентября 2021, 09:54
4

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

Ранее сообщалось, что стороны продлили контракт до июня 2026 года.

«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома!

Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»!» – написал футболист в инстаграме на русском и португальском языках.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
  • Сантос забил 3 гола и сделал 19 ассистов в 79 матчах.
  • Петербургский клуб купил его у «Гамбурга» за 13 миллионов евро.

Источник: Инстаграм Дугласа Сантоса
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (4)
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portero
1630747097
Можне играть не напрягаясь, почти курорт. Климат только холодный....
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ilichkadr
1630747166
Ничего не скажешь, хороший защитник.
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Давид59
1630751934
Ошибочка вышла. Миллер по имени не Иисус, а Алексей
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SMITHI
1630765254
У такой кормушки только как дома себя и можно чувствовать.
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