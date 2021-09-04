Сантос – о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь как дома»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

Ранее сообщалось, что стороны продлили контракт до июня 2026 года.

«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома!

Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»!» – написал футболист в инстаграме на русском и португальском языках.