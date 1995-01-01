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    Сантос – о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь как дома»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

    Ранее сообщалось, что стороны продлили контракт до июня 2026 года.

    «Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома!

    Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»!» – написал футболист в инстаграме на русском и португальском языках.

    • Бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
    • Сантос забил 3 гола и сделал 19 ассистов в 79 матчах.
    • Петербургский клуб купил его у «Гамбурга» за 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дугласа Сантоса

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11789

      ilichkadr 21 минуту назад

      Ничего не скажешь, хороший защитник.

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      Рейтинг: +51292

      portero 22 минуты назад

      Можне играть не напрягаясь, почти курорт. Климат только холодный....

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      Рейтинг: +7570

      Alekxei Z. 2 часа назад

      В России легионерам вообще хорошо живётся. Зарплаты высокие , уровень РПЛ и скорости низкие , так что можно особо не напрягаться, если не стремиться к более высоким достижения, как в игре так и в финансовой составляющей.

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