Сантос – о продлении контракта с «Зенитом»: «Чувствую себя здесь как дома»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.
Ранее сообщалось, что стороны продлили контракт до июня 2026 года.
«Очень доволен продлением моего контракта. Я чувствую себя здесь как дома!
Давайте вместе добиваться новых достижений. Спасибо, Иисус! Давай, «Зенит»!» – написал футболист в инстаграме на русском и португальском языках.
- Бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
- Сантос забил 3 гола и сделал 19 ассистов в 79 матчах.
- Петербургский клуб купил его у «Гамбурга» за 13 миллионов евро.
Источник: Инстаграм Дугласа Сантоса