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    «Зенит» продлил контракт с Сантосом

    «Зенит» объявил о заключении нового соглашения с защитником Дугласом Сантосом.

    Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. Предыдущий договор истекал по окончании сезона-2023/24.

    • Бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
    • Сантос забил 3 гола и сделал 19 ассистов в 79 матчах.
    • Петербургский клуб купил его у «Гамбурга» за 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      m.zamyatin 27 минут назад

      Любишь СЕKС?!
      Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- http://bit.do/vsisky

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      Рейтинг: +2947

      Питерский князь 1 час назад

      Ну и отлично.
      Парень адекватный, не Азмун.

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