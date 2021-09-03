«Зенит» продлил контракт с Сантосом

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«Зенит» объявил о заключении нового соглашения с защитником Дугласом Сантосом.
Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. Предыдущий договор истекал по окончании сезона-2023/24.
- Бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года.
- Сантос забил 3 гола и сделал 19 ассистов в 79 матчах.
- Петербургский клуб купил его у «Гамбурга» за 13 миллионов евро.