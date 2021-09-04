Calciomercato: «Манчестер Юнайтед» предлагал Кавани «Ювентусу» и «Барселоне», чтобы освободить седьмой номер для Роналду

«Манчестер Юнайтед» в последние часы летнего трансферного окна пытался продать форварда Эдинсона Кавани. Англичане хотели таким образом освободить седьмой номер для Криштиану Роналду.

Кавани был предложен «Ювентусу» и «Барселоне», но клубы предпочли не подписывать уругвайца, чья зарплата в Манчестере 9 миллионов евро в год.