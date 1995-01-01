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    Calciomercato: «Манчестер Юнайтед» предлагал Кавани «Ювентусу» и «Барселоне», чтобы освободить седьмой номер для Роналду

    «Манчестер Юнайтед» в последние часы летнего трансферного окна пытался продать форварда Эдинсона Кавани. Англичане хотели таким образом освободить седьмой номер для Криштиану Роналду.

    Кавани был предложен «Ювентусу» и «Барселоне», но клубы предпочли не подписывать уругвайца, чья зарплата в Манчестере 9 миллионов евро в год.

    • В итоге 7-й номер отошел Роналду и без ухода Кавани.
    • В прошлом сезоне АПЛ Кавани провел 26 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.
    • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 00:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1396

      Maxi_7 39 минут назад

      Ну Ювентус то опрометчиво отказался... сейчас им кто угодно бы за счастье зашел вместо Мораты... тем более такой мастер как Кавани.

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