Роналду поблагодарил Кавани за передачу седьмого номера

вспоминается, как на чм-18 роналду уносил с поля получившего травму кавани, подставив плечо. ну типа уважение у них друг к другу, вот и номер любезно предоставили.
Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал то, что ему разрешили взять седьмой игровой номер.
Эдинсон Кавани уступил «семерку» португальцу, забрав себе цифру «21».
«Я не был уверен, что удастся снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», – заявил Роналду.
- Нападающий вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Клуб купил его у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.