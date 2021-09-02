Роналду поблагодарил Кавани за передачу седьмого номера

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал то, что ему разрешили взять седьмой игровой номер.

Эдинсон Кавани уступил «семерку» португальцу, забрав себе цифру «21».

«Я не был уверен, что удастся снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», – заявил Роналду.