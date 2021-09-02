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    Роналду поблагодарил Кавани за передачу седьмого номера

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал то, что ему разрешили взять седьмой игровой номер.

    Эдинсон Кавани уступил «семерку» португальцу, забрав себе цифру «21».

    «Я не был уверен, что удастся снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», – заявил Роналду.

    • Нападающий вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Клуб купил его у «Ювентуса» за 15+8 миллионов евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    02.09.2021 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      tarasofka 1 час назад

      вспоминается, как на чм-18 роналду уносил с поля получившего травму кавани, подставив плечо. ну типа уважение у них друг к другу, вот и номер любезно предоставили.

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