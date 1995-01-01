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    «Уфа» – единственный клуб РПЛ, еще не потративший денег в текущее трансферное окно

    15 клубов РПЛ из 16 уже потратились на трансферы в текущее летнее окно. Единственный клуб, не расставшийся на покупку игроков ни с копейкой, – «Уфа».

    Окно в России открыто еще четыре дня.

    • Лидирует по тратам в текущее окно «Локомотив» (30,2 миллиона евро).
    • По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9032

      Cleaner 1 минуту назад

      У Уфы нет денег. Хотелось бы узнать о доходах руководителей Уфы. А еще больше хотелось бы узнать об их расходах...

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      Рейтинг: +15

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Им в "Сочи"не за что лететь(придется футболистам скидываться),а Вы о трансферах.Денег хватило на шесть туров.

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