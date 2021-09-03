«Уфа» – единственный клуб РПЛ, еще не потративший денег в текущее трансферное окно

15 клубов РПЛ из 16 уже потратились на трансферы в текущее летнее окно. Единственный клуб, не расставшийся на покупку игроков ни с копейкой, – «Уфа».
Окно в России открыто еще четыре дня.
- Лидирует по тратам в текущее окно «Локомотив» (30,2 миллиона евро).
- По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
- «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.
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Источник: Бомбардир.ру