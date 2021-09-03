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Братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ» перед ЧМ-2018

3 сентября 2021, 11:05
21

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что братья Миранчуки отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед» перед ЧМ-2018.

«Еще до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?»

Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась.

Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли», – сказал Геркус.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Аталанта Миранчук Алексей Миранчук Антон Геркус Илья
Комментарии (21)
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KOLBIS
1630656594
Жалеют наверное,хотя не факт,что контракт бы подписали,так что в принципе не та ситуация,когда локти кусают...
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vmonomah17
1630657338
После покупки Канчельскиса САФ сказал, что больше не будет связываться с русскими - покупка прошла с проблемами, братками90х и откатами))
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Красногорск_Фан
1630657436
А еще холодно в Англии и на лавке попа мерзнет. В отличие от Испании и Италии ))) Для меня оба Миранчука, не смотря на клубные пристрастия, - разочарование.
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Блямба
1630658511
"Бывшие президенты" плохо кончают...
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Fusballer
1630660930
Прям сами отказали?
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Derzkiy1
1630673998
Какой им МЮ….
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rash1959
1630677490
"Отказал, самой Жанне Фриске?" Ну ты MYДАК!!! (из кинофильма, но точно про братьев)
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Томик
1630685016
Кто же им так в головы нассал, что от "Манчестера" отказались? Если это действительно правда...
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VVM1964
1630689912
В МЮ до сих пор рады ! ))
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