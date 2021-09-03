Братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ» перед ЧМ-2018

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что братья Миранчуки отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед» перед ЧМ-2018.

«Еще до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?»

Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась.

Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли», – сказал Геркус.