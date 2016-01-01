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    Братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ» перед ЧМ-2018

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что братья Миранчуки отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед» перед ЧМ-2018.

    «Еще до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?»

    Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась.

    Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли», – сказал Геркус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1583

      DMитрий 59 минут назад

      Мля, опять сказки от Г.Х. Андерсона. Таким клубам не отказывают. Там только агент может вмешаться, если ему не интересно.

      0
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      Рейтинг: +6848

      Fusballer 1 час назад

      Прям сами отказали?

      0
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      Рейтинг: +149

      Блямба 1 час назад

      "Бывшие президенты" плохо кончают...

      1
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      Рейтинг: +13672

      KLIM777 1 час назад

      конечно) Реал вообще они еще послали в ватсапе, когда Перес им писал.

      3
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      Рейтинг: +1714

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      А еще холодно в Англии и на лавке попа мерзнет. В отличие от Испании и Италии )))

      Для меня оба Миранчука, не смотря на клубные пристрастия, - разочарование.

      4
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      Рейтинг: +7352

      FanatSerj > Красногорск_Фан 1 час назад

      ага, а так хоть скамейка тепленькая будет - сказал Алексей )))

      2
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      Рейтинг: +890

      Mr Green > Красногорск_Фан 51 минуту назад

      по какой причине?

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      Рейтинг: +1714

      Красногорск_Фан > Mr Green 35 минут назад

      Сам понимаешь это мое частное мнение. Я считаю они предпочитают зарабатывать, а не стабильно играть в основе. Там где дают такую возможность. Пусть клуб будет уровнем ниже. Деньги и долгосрочный расчет выше реализации себя как спортсменов.

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      Рейтинг: +1197

      vmonomah17 2 часа назад

      После покупки Канчельскиса САФ сказал, что больше не будет связываться с русскими - покупка прошла с проблемами, братками90х и откатами))

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      Рейтинг: -542

      СуперПАВ9 > vmonomah17 53 минуты назад

      Кончельскис не русский а латышь

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      Рейтинг: +8626

      KOLBIS 2 часа назад

      Жалеют наверное,хотя не факт,что контракт бы подписали,так что в принципе не та ситуация,когда локти кусают...

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