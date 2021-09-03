Чемпион мира-2014 Мустафи подписал контракт с «Леванте»

«Леванте» объявил о переходе центрального защитника Шкодрана Мустафи.
29-летний футболист перешел в испанский клуб из «Шальке» на правах свободного агента.
Немец заключил контракт до июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
- Мустафи – победитель ЧМ-2014 в составе сборной Германии.
- Он уже играл в Испании за «Валенсию» с 2014 по 2016 год.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
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Источник: Официальный сайт «Леванте»