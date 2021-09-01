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  • Россия – Хорватия: только один тренер россиян проиграл в дебютном матче

Россия – Хорватия: только один тренер россиян проиграл в дебютном матче

1 сентября 2021, 21:03
4

В 21:45 по Москве начнется отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Это дебютная встреча для главного тренера россиян Валерия Карпина.

В истории сборной России только один тренер начинал с поражения. Это был Анатолий Бышовец в 1998 году.

Первый матч во главе России проиграл и Александр Бородюк, но он был исполняющим обязанности (2006 год).

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
  • Россия в случае победы возглавит группу.
  • Сборная России ни разу в истории не побеждала хорватов (всего 4 матча).

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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MaxRnD
1630521263
Давно в первых играх не было ТБ2,5, но с другой стороны играют без напов. Результат матча - загадка
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paracetamol
1630521300
Тренеры хумно, вот одна из промблем! А хорошие - не идут.
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serglider
1630569253
Ну, шо? В принципе, Карпин вошел в не самую худшую тренерскую статистику... Все равно, если кардинально не наладит игру сборной, стопудово сольет отбор.
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