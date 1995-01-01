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    Россия – Хорватия: только один тренер россиян проиграл в дебютном матче

    В 21:45 по Москве начнется отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Это дебютная встреча для главного тренера россиян Валерия Карпина.

    В истории сборной России только один тренер начинал с поражения. Это был Анатолий Бышовец в 1998 году.

    Первый матч во главе России проиграл и Александр Бородюк, но он был исполняющим обязанности (2006 год).

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
    • Россия в случае победы возглавит группу.
    • Сборная России ни разу в истории не побеждала хорватов (всего 4 матча).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12736

      paracetamol 34 минуты назад

      Тренеры хумно, вот одна из промблем! А хорошие - не идут.

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      Рейтинг: +46479

      MaxRnD 35 минут назад

      Давно в первых играх не было ТБ2,5, но с другой стороны играют без напов. Результат матча - загадка

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