Россия – Хорватия: только один тренер россиян проиграл в дебютном матче

В 21:45 по Москве начнется отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Это дебютная встреча для главного тренера россиян Валерия Карпина.

В истории сборной России только один тренер начинал с поражения. Это был Анатолий Бышовец в 1998 году.

Первый матч во главе России проиграл и Александр Бородюк, но он был исполняющим обязанности (2006 год).