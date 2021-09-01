Россия – Хорватия: только один тренер россиян проиграл в дебютном матче

В 21:45 по Москве начнется отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Это дебютная встреча для главного тренера россиян Валерия Карпина.
В истории сборной России только один тренер начинал с поражения. Это был Анатолий Бышовец в 1998 году.
Первый матч во главе России проиграл и Александр Бородюк, но он был исполняющим обязанности (2006 год).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
- Россия в случае победы возглавит группу.
- Сборная России ни разу в истории не побеждала хорватов (всего 4 матча).
Источник: твиттер «Матч ТВ»