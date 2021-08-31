Карпин – о 5 вратарях в сборной: «Да хоть 10. Была бы возможность, вызвал бы 60 человек»

Интересно, была бы возможность, кого бы ты позвал эти 60 человек, если у тебя из 25 человек, треть это лавочники, которых ты четко сказал, что брать не будешь!?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявку команды на матчи отбора ЧМ-2022 попали пять вратарей.
«Довод у Кафанова по Луневу был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними.
Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60.
Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?» – сказал Карпин.
- Впервые в истории отборочных турниров к чемпионату мира в заявку одной сборной включены пять голкиперов.
- В состав сборной вошли Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев («Байер»).
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.