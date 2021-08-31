Карпин – о 5 вратарях в сборной: «Да хоть 10. Была бы возможность, вызвал бы 60 человек»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявку команды на матчи отбора ЧМ-2022 попали пять вратарей.

«Довод у Кафанова по Луневу был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними.

Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60.

Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?» – сказал Карпин.