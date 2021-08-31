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    Карпин – о 5 вратарях в сборной: «Да хоть 10. Была бы возможность, вызвал бы 60 человек»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявку команды на матчи отбора ЧМ-2022 попали пять вратарей.

    «Довод у Кафанова по Луневу был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними.

    Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60.

    Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?» – сказал Карпин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7280

      Сильвербой 9 минут назад

      Интересно, была бы возможность, кого бы ты позвал эти 60 человек, если у тебя из 25 человек, треть это лавочники, которых ты четко сказал, что брать не будешь!?

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      Рейтинг: +67414

      insider_retro 15 минут назад

      Вот оно отличие интенсивности от экстенсивности...
      Тренер Сборной должен из мусора выбрать одного кипера, но спасителя... А не развлекаться с 60-тью персонажами и гордится свей возможностью выбора и методом...

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