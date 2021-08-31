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  • Карпин – о 5 вратарях в сборной: «Да хоть 10. Была бы возможность, вызвал бы 60 человек»

Карпин – о 5 вратарях в сборной: «Да хоть 10. Была бы возможность, вызвал бы 60 человек»

31 августа 2021, 21:57
12

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявку команды на матчи отбора ЧМ-2022 попали пять вратарей.

«Довод у Кафанова по Луневу был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними.

Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60.

Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?» – сказал Карпин.

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (12)
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insider_retro
1630437085
Вот оно отличие интенсивности от экстенсивности... Тренер Сборной должен из мусора выбрать одного кипера, но спасителя... А не развлекаться с 60-тью персонажами и гордится свей возможностью выбора и методом...
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Сильвербой
1630437461
Интересно, была бы возможность, кого бы ты позвал эти 60 человек, если у тебя из 25 человек, треть это лавочники, которых ты четко сказал, что брать не будешь!?
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житель СПб
1630439262
Хорошо отношусь к Карпину, но, по-моему, он сказал глупость. (И уже не в первый раз...)
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jek718875
1630468163
Всё правильно сказал:принцип работы главного тренера- Я НАЧАЛЬНИК ТЫ ДУРАК
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paracetamol
1630475407
Была бы у меня возможность я бы 60 человек поставил в ворота, вся проблема - как их туда поместить! - сказал Валера.
Ответить
jek718875
1630475714
Сегодня посмотрим как В.КАРПИН будет трахать ХОРВАТИЮ с 5 вратарями
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vladimir-7
1630476060
Ну вот, словесная инфекция от лысого передалась кучерявому, оба в одном клубе росли.
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BlackMurder
1630476910
Валера, не исполняй, ставь Максименко!! Если взялся за молодёжь, а это правильно, то хватит этот шлак набирать в виде бразильца и лунева
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Enter2006
1630492201
Лантратова нет... ((
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