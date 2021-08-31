Прядкин: «Решили поддержать инициативу РФС – провести реформы. Они назрели»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о готовящихся реформах лиги.

«Мы приняли решение поддержать инициативу российского футбольного союза — провести реформы. Реформы назрели, их надо проводить, но реформы должны проводиться комплексно.

По структуре соревнований принимаем во внимание доклад — предложить РФС доработать его с учетом принципиальных предложений клубов до 4 октября.

Кроме того, поручить президенту РФС и рабочей группе разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата в равных условиях для клубов с учетом персональных требований клубов», – сказал Прядкин.