Прядкин: «Решили поддержать инициативу РФС – провести реформы. Они назрели»

назрело давно прядкина убрать , чтоб не видно и не слышно, на отдых его...
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о готовящихся реформах лиги.
«Мы приняли решение поддержать инициативу российского футбольного союза — провести реформы. Реформы назрели, их надо проводить, но реформы должны проводиться комплексно.
По структуре соревнований принимаем во внимание доклад — предложить РФС доработать его с учетом принципиальных предложений клубов до 4 октября.
Кроме того, поручить президенту РФС и рабочей группе разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата в равных условиях для клубов с учетом персональных требований клубов», – сказал Прядкин.
- Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата.
- Новое собрание состоится через месяц.
- РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.