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  • Прядкин: «Решили поддержать инициативу РФС – провести реформы. Они назрели»

Прядкин: «Решили поддержать инициативу РФС – провести реформы. Они назрели»

31 августа 2021, 20:02
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о готовящихся реформах лиги.

«Мы приняли решение поддержать инициативу российского футбольного союза — провести реформы. Реформы назрели, их надо проводить, но реформы должны проводиться комплексно.

По структуре соревнований принимаем во внимание доклад — предложить РФС доработать его с учетом принципиальных предложений клубов до 4 октября.

Кроме того, поручить президенту РФС и рабочей группе разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата в равных условиях для клубов с учетом персональных требований клубов», – сказал Прядкин.

  • Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата.
  • Новое собрание состоится через месяц.
  • РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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bomilazdeshnii
1630430573
Да что-же так не везет нашему футболу!!!
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bomilazdeshnii
1630430755
Мне вот интересно, впаривали ли эти голландцы эту систему еще кому-нибудь? Если кто-либо знает, просветите, пожалуйста.
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Hektor 84
1630431839
Это оленя давно пора сослать на Колыму
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vladimir-7
1630432268
Прядкин, как это нижестоящий орган может ПОРУЧИТЬ вышестоящему? Чучело в очках, готовь лыжи из РПЛ.
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portero
1630436010
назрело давно прядкина убрать , чтоб не видно и не слышно, на отдых его...
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