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    Прядкин: «Решили поддержать инициативу РФС – провести реформы. Они назрели»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о готовящихся реформах лиги.

    «Мы приняли решение поддержать инициативу российского футбольного союза — провести реформы. Реформы назрели, их надо проводить, но реформы должны проводиться комплексно.

    По структуре соревнований принимаем во внимание доклад — предложить РФС доработать его с учетом принципиальных предложений клубов до 4 октября.

    Кроме того, поручить президенту РФС и рабочей группе разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата в равных условиях для клубов с учетом персональных требований клубов», – сказал Прядкин.

    • Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата.
    • Новое собрание состоится через месяц.
    • РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51129

      portero 32 минуты назад

      назрело давно прядкина убрать , чтоб не видно и не слышно, на отдых его...

      1
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      Рейтинг: +20559

      vladimir-7 1 час назад

      Прядкин, как это нижестоящий орган может ПОРУЧИТЬ вышестоящему? Чучело в очках, готовь лыжи из РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +11528

      Hektor 84 1 час назад

      Это оленя давно пора сослать на Колыму

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      Рейтинг: +156

      bomilazdeshnii 2 часа назад

      Мне вот интересно, впаривали ли эти голландцы эту систему еще кому-нибудь? Если кто-либо знает, просветите, пожалуйста.

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      Рейтинг: +51129

      portero > bomilazdeshnii 31 минуту назад

      бабло на пустом месте гребут, наверное только у нас за откаты такая херня прокатывает...

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      Рейтинг: +156

      bomilazdeshnii 2 часа назад

      Да что-же так не везет нашему футболу!!!

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      Рейтинг: +1622

      tarasofka 2 часа назад

      сразу идите нахер, если примете юпитер-16, или как там оно называется. чемпионат должен быть ровным, каждый с каждым в гостях и на выезде.

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