Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата. Новое собрание – через месяц

Клубы РПЛ сегодня проводили собрание, на котором обсуждали реформы чемпионата России. Как сообщает генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, решения по поводу лимита и реформ принято не было.

«Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа.

По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц», – сказал Мележиков.