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  • Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата. Новое собрание – через месяц

Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата. Новое собрание – через месяц

31 августа 2021, 18:14
12

Клубы РПЛ сегодня проводили собрание, на котором обсуждали реформы чемпионата России. Как сообщает генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, решения по поводу лимита и реформ принято не было.

«Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа.

По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц», – сказал Мележиков.

  • РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.
  • Формат «Юпитер-16» предполагает сохранение 16 участников РПЛ и разделение турнира на два этапа.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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vladimir-7
1630423548
Сам РФС предложения о реформировании российского футбола разработать не в состоянии, поэтому прибегает к услугам кого-либо. РФС вместе с РПЛ своего мнения-то не имеют, ждут когда команды выберут, а они заявят – МЫ решили...
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Давид59
1630424938
По-моему всё это фигня. Успехи российского (а ранее советского) футбола были достигнуты при обычном двухкруговом турнире. Без всяких лимитов. Не там ищут проблему. Недавно прочитал отличную статью о развитии футбола в Дании. Там реформировали детский футбол и многое другое. У нас же всё время не там ищут - то лимит меняют, то какие команды во втором круге должны играть. И конца этой глупости не видно.
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semm
1630425536
Реформировать российский футбол наверняка будут не команды и профессионалы от РПЛ и РФС, а кошельки от футбольного бизнеса и плевать им на сборную команду да и в сущности весь футбол! Там главное что бы "Лига ставок" работала и "Пари матч"
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Граф2019
1630427895
а вы ребята как не содитесь! и через месяц не сгодитесь...
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Hektor 84
1630431111
Позвали каких то чучмарей из наркоманской страны! Они же там все травакуры! Потом сидят и куйню выдумывают. Неужели у нас в стране не осталось умных людей, способных провести реформы и навести порядок?
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Hektor 84
1630431310
Если Прядкин и Дюков не способны навести порядок гнать их в шею! Особенно Прядкина. Сколько лет у руля лиги а толку 0!
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Алекс636363
1630431417
убрать эту долбаную юпитер-16, смотреть противно будет такой не чемпионат, а недоразумение
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сутулая собака и лисы
1630434601
всегда топил за 2-х круговую систему, но для неё уместно 10-12, а не 16 команд. в таком случае нужно и ФНЛ реформировать.
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