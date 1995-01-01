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    Клубы РПЛ не приняли решение по реформам чемпионата. Новое собрание – через месяц

    Клубы РПЛ сегодня проводили собрание, на котором обсуждали реформы чемпионата России. Как сообщает генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, решения по поводу лимита и реформ принято не было.

    «Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа.

    По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц», – сказал Мележиков.

    • РФС в сотрудничестве с Hypercube представила четыре варианта реформирования российского футбола.
    • Формат «Юпитер-16» предполагает сохранение 16 участников РПЛ и разделение турнира на два этапа.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1605

      tarasofka 18 минут назад

      идите вы нахер или в тарасовку со своими юпитерами-16.

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      Рейтинг: +281

      semm 24 минуты назад

      Реформировать российский футбол наверняка будут не команды и профессионалы от РПЛ и РФС, а кошельки от футбольного бизнеса и плевать им на сборную команду да и в сущности весь футбол! Там главное что бы "Лига ставок" работала и "Пари матч"

      0
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      Рейтинг: +4998

      Давид59 34 минуты назад

      По-моему всё это фигня. Успехи российского (а ранее советского) футбола были достигнуты при обычном двухкруговом турнире. Без всяких лимитов. Не там ищут проблему. Недавно прочитал отличную статью о развитии футбола в Дании. Там реформировали детский футбол и многое другое. У нас же всё время не там ищут - то лимит меняют, то какие команды во втором круге должны играть. И конца этой глупости не видно.

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 58 минут назад

      Сам РФС предложения о реформировании российского футбола
      разработать не в состоянии, поэтому прибегает к услугам кого-либо.
      РФС вместе с РПЛ своего мнения-то не имеют, ждут когда команды
      выберут, а они заявят – МЫ решили...

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