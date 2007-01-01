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    Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза перешел в датский «Вендсюссель». Стоимость сделки не сообщается.

    «Мы благодарим Парфе за совместную работу и желаем удачного продолжения профессиональной карьеры!» – написали уфимцы.

    • Бизоза перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из норвежского клуба «Олесунн».
    • За это время игрок сборной Бурунди провел 11 матчей за «Уфу».
    • «Вендсюссель» выступает во 2-м по силе датском дивизионе.

    Бизоза – о целях: «Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов»

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16400

      JTherry 1 минуту назад

      Бизоза перешел в датский «Вендсюссель» разрывать вторую по силе датскую Лигу и выйти в Лигу чемпионов...) может быть когда-нибудь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      Питерский князь 39 минут назад

      Невосполнимая потеря.
      А кто это?
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4792

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      видимо, выигрывать ЛЧ ушел

      1
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      Рейтинг: +6757

      Fusballer 2 часа назад

      На повышение пошёл.

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