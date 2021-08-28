Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов

Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза перешел в датский «Вендсюссель». Стоимость сделки не сообщается.
«Мы благодарим Парфе за совместную работу и желаем удачного продолжения профессиональной карьеры!» – написали уфимцы.
- Бизоза перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из норвежского клуба «Олесунн».
- За это время игрок сборной Бурунди провел 11 матчей за «Уфу».
- «Вендсюссель» выступает во 2-м по силе датском дивизионе.
Бизоза – о целях: «Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов»
Источник: официальный сайт «Уфы»