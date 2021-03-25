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    Бизоза – о целях: «Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

    «Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов, определенно. Было бы круто! Но, безусловно, для начала хочется остаться в высшем дивизионе в этом году, а также пройти максимально далеко в Кубке России. Мы уже прошли в четвертьфинал, нас ждет отличная игра с «Ахматом».

    Думаю, в следующем году мы можем бороться и за высокие, за еврокубовые места в таблице, если в команде останется костяк. Но через три-четыре года я бы хотел играть в АПЛ. Думаю, это место, которое больше всего мне подходит по стилю. Я уже говорил про высокие амбиции, так что не удивляйтесь», – сказал бурундийский хавбек.

    • «Уфа» купила Бизозу в феврале за 200 тысяч евро.
    • Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.
    • На счету игрока три матча, в дебютной встрече РПЛ он получил красную карточку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Forvard47 11 минут назад

      Видимо неправильно перевели, речь была наверное о Выиграть ФНЛ и не попасть в небесную лигу

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