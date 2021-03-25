Бизоза – о целях: «Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

«Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов, определенно. Было бы круто! Но, безусловно, для начала хочется остаться в высшем дивизионе в этом году, а также пройти максимально далеко в Кубке России. Мы уже прошли в четвертьфинал, нас ждет отличная игра с «Ахматом».

Думаю, в следующем году мы можем бороться и за высокие, за еврокубовые места в таблице, если в команде останется костяк. Но через три-четыре года я бы хотел играть в АПЛ. Думаю, это место, которое больше всего мне подходит по стилю. Я уже говорил про высокие амбиции, так что не удивляйтесь», – сказал бурундийский хавбек.