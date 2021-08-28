«Спартак» стартует в ЛЕ матчем с «Легией», «Локомотив» – игрой против «Марселя»

Стало известно расписание российских команд в групповом этапе Лиги Европы.
- Соперники «Локомотива» – «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Галатасарай» (Турция).
- Соперники «Спартака» – «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия), «Легия» (Польша).
Расписание «Локомотива»
1-й тур: «Локомотив» – «Марсель» (16 сентября);
2-й тур: «Лацио» – «Локомотив» (30 сентября);
3-й тур: «Локомотив» – «Галатасарай» (21 октября);
4-й тур: «Галатасарай» – «Локомотив» (4 ноября);
5-й тур: «Локомотив» – «Лацио» (25 ноября);
6-й тур: «Марсель» – «Локомотив» (9 декабря).
Расписание «Спартака»
1-й тур: «Спартак» – «Легия» (15 сентября);
2-й тур: «Наполи» – «Спартак» (30 сентября);
3-й тур: «Спартак» – «Лестер» (20 октября);
4-й тур: «Лестер» – «Спартак» (4 ноября);
5-й тур: «Спартак» – «Наполи» (24 ноября);
6-й тур: «Легия» – «Спартак» (9 декабря).
Источник: «Р-Спорт»