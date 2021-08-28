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    «Спартак» стартует в ЛЕ матчем с «Легией», «Локомотив» – игрой против «Марселя»

    Стало известно расписание российских команд в групповом этапе Лиги Европы.

    Расписание «Локомотива»

    1-й тур: «Локомотив» – «Марсель» (16 сентября);

    2-й тур: «Лацио» – «Локомотив» (30 сентября);

    3-й тур: «Локомотив» – «Галатасарай» (21 октября);

    4-й тур: «Галатасарай» – «Локомотив» (4 ноября);

    5-й тур: «Локомотив» – «Лацио» (25 ноября);

    6-й тур: «Марсель» – «Локомотив» (9 декабря).

    Расписание «Спартака»

    1-й тур: «Спартак» – «Легия» (15 сентября);

    2-й тур: «Наполи» – «Спартак» (30 сентября);

    3-й тур: «Спартак» – «Лестер» (20 октября);

    4-й тур: «Лестер» – «Спартак» (4 ноября);

    5-й тур: «Спартак» – «Наполи» (24 ноября);

    6-й тур: «Легия» – «Спартак» (9 декабря).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1410

      Муруал 12 минут назад

      Удачи обоим клубам в ЛЕ. Ждём побед и достойной игры.

      0
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      Рейтинг: +9664

      житель СПб 59 минут назад

      Ну что? 15 сентября Спартак Легию должен обыгрывать. Других вариантов у него нет.

      1
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      Рейтинг: +11728

      ilichkadr > житель СПб 11 минут назад

      Накануне матча Федуну надо отправить Зарему в качестве мотиватора. Спартак это та команда, в которой всё решается через богомать.

      0
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      Рейтинг: +121

      Боратти 1 час назад

      Легия уже позорила рыл 10 лет назад, ждем повторения! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +8898

      Cleaner 1 час назад

      Лучше бы Спартак с Легией 9 декабря дома играл. По морозцу и на снегу красным мячиком. И поле полить хорошенько. Был бы шанс не проиграть...)

      1
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      Рейтинг: +9664

      житель СПб > Cleaner 58 минут назад

      В смысле, в коньках?!

      0
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      Рейтинг: +11728

      ilichkadr 1 час назад

      Вполне хороший календарь для обеих команд. Марсель и Легия не те команды, под которыми надо ложиться дома.

      2
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      Рейтинг: +625

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Свиньи если из кожи вон вылезут, то такому "гранду" как Легия могут проиграть минимально. В остальном антирекорды, за антирекордами. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +3705

      mopecekca > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      после матчей ЛЧ заходить сюда не забудь, ******

      1
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      Рейтинг: +7245

      Сильвербой 2 часа назад

      Для чего вы выставили календарь? Что бы не дай бог не попасть на трансляцию и не увидеть того убожества, которое будет происходить на поле!? Тогда спасибо! Локомотив максиму одну ничью зацепит с турками, а Спартак 6 поражений, тут без вариантов!

      2
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      Рейтинг: +3705

      mopecekca > Сильвербой 2 часа назад

      а краснодар когда играет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +32128

      zra78 > Сильвербой 2 часа назад

      Ну если так завидно и свербит в жопе,то тогда **.ись об стенку

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      Рейтинг: +935

      Frankfurt Am Main > mopecekca 1 час назад

      Пускай ностальгируют

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      Рейтинг: +9664

      житель СПб > Сильвербой 57 минут назад

      Посмотрим. Все зависит от обстановки в команде, морального климата.

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