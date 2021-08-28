Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» стартует в ЛЕ матчем с «Легией», «Локомотив» – игрой против «Марселя»

«Спартак» стартует в ЛЕ матчем с «Легией», «Локомотив» – игрой против «Марселя»

28 августа 2021, 12:31
15

Стало известно расписание российских команд в групповом этапе Лиги Европы.

Расписание «Локомотива»

1-й тур: «Локомотив» – «Марсель» (16 сентября);

2-й тур: «Лацио» – «Локомотив» (30 сентября);

3-й тур: «Локомотив» – «Галатасарай» (21 октября);

4-й тур: «Галатасарай» – «Локомотив» (4 ноября);

5-й тур: «Локомотив» – «Лацио» (25 ноября);

6-й тур: «Марсель» – «Локомотив» (9 декабря).

Расписание «Спартака»

1-й тур: «Спартак» – «Легия» (15 сентября);

2-й тур: «Наполи» – «Спартак» (30 сентября);

3-й тур: «Спартак» – «Лестер» (20 октября);

4-й тур: «Лестер» – «Спартак» (4 ноября);

5-й тур: «Спартак» – «Наполи» (24 ноября);

6-й тур: «Легия» – «Спартак» (9 декабря).

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Спартак Локомотив Наполи Лестер Легия Марсель Галатасарай Лацио
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1630144336
Для чего вы выставили календарь? Что бы не дай бог не попасть на трансляцию и не увидеть того убожества, которое будет происходить на поле!? Тогда спасибо! Локомотив максиму одну ничью зацепит с турками, а Спартак 6 поражений, тут без вариантов!
Ответить
ilichkadr
1630147185
Вполне хороший календарь для обеих команд. Марсель и Легия не те команды, под которыми надо ложиться дома.
Ответить
житель СПб
1630150414
Ну что? 15 сентября Спартак Легию должен обыгрывать. Других вариантов у него нет.
Ответить
Муруал
1630153223
Удачи обоим клубам в ЛЕ. Ждём побед и достойной игры.
Ответить
NewLife
1630157265
Хаха, итальянцы уже трусы на меху заказывают и граппу в раздевалку.
Ответить
NewLife
1630158135
Спалетти то знает, как в Москве по снегу бегать, а вот Инсинье надо будет объяснять.
Ответить
zigbert
1630172845
Плохо что последние игры обе наши команды проводят на выезде.
Ответить
Fnatiik91
1630243346
топовые группы.будет интересно
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
3
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
10
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+