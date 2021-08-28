Николич – о ничьей с «Динамо»: «Это лучшая игра «Локомотива» в текущем сезоне»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ против «Динамо».

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Обе команды входят в топ-4 чемпионата.

«Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» для «Локомотива» лучшая в текущем сезоне. Отлично провели 95 минут, не останавливаясь на поле.

У хозяев были моменты во втором тайме, но не так много. Больше они возникали из-за наших ошибок в центре поля. Сейчас перерыв, у «Локомотива» 11 сборников. Надо успеть будет восстановить команду», – сказал Николич.