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  • Николич – о ничьей с «Динамо»: «Это лучшая игра «Локомотива» в текущем сезоне»

Николич – о ничьей с «Динамо»: «Это лучшая игра «Локомотива» в текущем сезоне»

28 августа 2021, 11:22
7

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ против «Динамо».

  • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
  • Обе команды входят в топ-4 чемпионата.

«Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» для «Локомотива» лучшая в текущем сезоне. Отлично провели 95 минут, не останавливаясь на поле.

У хозяев были моменты во втором тайме, но не так много. Больше они возникали из-за наших ошибок в центре поля. Сейчас перерыв, у «Локомотива» 11 сборников. Надо успеть будет восстановить команду», – сказал Николич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Николич Марко
Комментарии (7)
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zra78
1630140307
Ну дурак...
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Красногорск_Фан
1630141856
А вот это - без сокращений. И если читать без сокращений, то смысл слов Николича совершенно другой. Чем попытались склепать на ресурсе. – Мне кажется, это была без вопросов самая лучшая игра в этом отрезке в чемпионате России. Не говорю про игры «Локомотива» и «Динамо». Ритм был жёсткий, почти без остановок. И одна, и другая команда очень много старались. Были моменты перед воротами. Мне кажется, была отличная и интересная игра для болельщиков. Был отрезок, когда мы были лучше, был отрезок, когда лучше было «Динамо». Особенно первый тайм был интересным – «Динамо» нам создавало проблемы в центральной зоне. У нас была и штанга, и гол, и ещё моменты. То же и у «Динамо», откуда они и забили гол. В перерыве мы сделали корректировки. Во втором тайме, к сожалению, не смогли сделать многое в атаке. Но был стопроцентный момент в самом конце игры – передача Бека Бека и шанс у Лисаковича. И у «Динамо» было много моментов, потому что мы старались играть вертикально. Но всё равно отличная игра. Каждая команда заработала одно очко. Двигаемся дальше. У нас в первых шести турах было четыре дерби: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА. Одиннадцать сборников у нас сейчас. Мне кажется, эта пауза нам очень на пользу: чтобы восстановить команду, чтобы был большой выбор игроков – намного больше, чем есть на данный момент. И дай Бог, чтобы футболисты вернулись к нам живые и здоровые после этих игр за сборные. У нас будет товарищеская игра с ЦСКА 5 сентября. И затем, кажется, перед нами совсем другая задача – играем против команд, которые действуют вторым номером и убегают в контратаки. Также мы начинаем выступление в Лиге Европы. Надо готовиться к этому. Хочу, как всегда, поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Мы будем стараться и дальше брать очки, чтобы их радовать.
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alapshin
1630142639
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Дима Цэ
1630171338
Вас дети катали, как хотели. Жаль не прилетело шт 5
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zigbert
1630174261
Обе команды показали футбол хорошего уровня. Преимущество все же было на стороне Динамо.
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