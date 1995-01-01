Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Николич – о ничьей с «Динамо»: «Это лучшая игра «Локомотива» в текущем сезоне»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ против «Динамо».

    • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
    • Обе команды входят в топ-4 чемпионата.

    «Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» для «Локомотива» лучшая в текущем сезоне. Отлично провели 95 минут, не останавливаясь на поле.

    У хозяев были моменты во втором тайме, но не так много. Больше они возникали из-за наших ошибок в центре поля. Сейчас перерыв, у «Локомотива» 11 сборников. Надо успеть будет восстановить команду», – сказал Николич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88895
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67386
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru