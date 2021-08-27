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    «Краснодар» презентовал собственный гимн

    «Краснодар» обзавелся гимном. Впервые он прозвучал на матче шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

    «Только что на матче мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!

    Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун!» – написал «Краснодар».

    • Клуб основан в 2008 году.
    • Сейчас он идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Ростов».

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    27.08.2021 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +888

      Alex Y 51 минуту назад

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