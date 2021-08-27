«Краснодар» презентовал собственный гимн

«Краснодар» обзавелся гимном. Впервые он прозвучал на матче шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

«Только что на матче мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!

Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун!» – написал «Краснодар».

Клуб основан в 2008 году.

Сейчас он идет в РПЛ 6-м.

Следующий соперник – «Ростов».