«Краснодар» презентовал собственный гимн

«Краснодар» обзавелся гимном. Впервые он прозвучал на матче шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:0).
«Только что на матче мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун!» – написал «Краснодар».
- Клуб основан в 2008 году.
- Сейчас он идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник – «Ростов».
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Источник: твиттер «Краснодара»