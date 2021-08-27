Малком вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Бразильцам предстоят три встречи.
«Сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно», – написал «Зенит».
- Ранее в основную сборную Бразилии был вызван полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
- Летом 2021 года Малком в составе олимпийской сборной своей страны принял участие в Олимпиаде в Токио. Гол зенитовца в дополнительное время финального матча принес бразильской команде золотые медали.
- Малком еще не играл за основную сборную Бразилии.
Источник: официальный сайт «Зенита»