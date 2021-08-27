Малком вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Бразильцам предстоят три встречи.

«Сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно», – написал «Зенит».