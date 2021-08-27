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    Малком вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

    Нападающий «Зенита» Малком получил вызов в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Бразильцам предстоят три встречи.

    «Сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно», – написал «Зенит».

    • Ранее в основную сборную Бразилии был вызван полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
    • Летом 2021 года Малком в составе олимпийской сборной своей страны принял участие в Олимпиаде в Токио. Гол зенитовца в дополнительное время финального матча принес бразильской команде золотые медали.
    • Малком еще не играл за основную сборную Бразилии.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    27.08.2021 21:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6738

      Fusballer 1 час назад

      Это хорошо. Нужно что бы в РПЛ это было минимальным требованием для легионеров.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      sерж 1 час назад

      впервые 2 игрока в одну топ сборную вызвали из Зенита, не припомню чтоб в рпл такое было

      2
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      Рейтинг: +3397

      Gek Dement > sерж 48 минут назад

      Витсель и Ломбертс например..

      0
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      ...
      Рейтинг: +3397

      Gek Dement > sерж 41 минуту назад

      Данни и Бруну Алвеш, Паредес и Маммана.. Вызывались парами игроки в топ сборные и не раз в общем.

      0
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