Аллегри: «Роналду хочет покинуть «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил скорый уход из клуба нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор. Сейчас Криштиану будет искать новый клуб после трeх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни. Я не разочарован», – сказал Аллегри.

Ожидается, что 36-летний португалец продолжит карьеру в «Манчестер Сити».