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    Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец уже сообщил партнерам по «Ювентусу», что хочет покинуть клуб.

    Ради перехода в «Ман Сити» Роналду пойдет на понижение зарплаты. Он будет получать меньше 31 миллиона евро – именно столько португалец зарабатывает в Италии.

    Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш обсудит будущую зарплату игрока с представителями английского клуба.

    • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
    • Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +703

      OBOLEV 1 час назад

      Понятно зачем он это делает ( ЛЧ и ЗМ) ответ Месси и тп. Но с человеческой точки зрения очень не приятно.

      0
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      Рейтинг: +88866

      zigbert 1 час назад

      И что его так тянет в Ман Сити? В командах Гвардиолы он никогда не играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14123

      Garrincha58 2 часа назад

      зря чё ему не имётся доиграл бы до конца контракта и ушёл в МЛС на зарплату не меньшую чем сейчас ведь всё уже выигрывал по нескольку раз, ЧМ всё равно не стать а так всё есть Юве не последний клуб в Европе чё ещё надо тут скорее всего дело в тренере

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