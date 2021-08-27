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  • Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

27 августа 2021, 11:08
8

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец уже сообщил партнерам по «Ювентусу», что хочет покинуть клуб.

Ради перехода в «Ман Сити» Роналду пойдет на понижение зарплаты. Он будет получать меньше 31 миллиона евро – именно столько португалец зарабатывает в Италии.

Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш обсудит будущую зарплату игрока с представителями английского клуба.

  • Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
  • Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
  • Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Сити Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Garrincha58
1630052500
зря чё ему не имётся доиграл бы до конца контракта и ушёл в МЛС на зарплату не меньшую чем сейчас ведь всё уже выигрывал по нескольку раз, ЧМ всё равно не стать а так всё есть Юве не последний клуб в Европе чё ещё надо тут скорее всего дело в тренере
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zigbert
1630053774
И что его так тянет в Ман Сити? В командах Гвардиолы он никогда не играл.
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OBOLEV
1630055196
Понятно зачем он это делает ( ЛЧ и ЗМ) ответ Месси и тп. Но с человеческой точки зрения очень не приятно.
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111ax
1630061021
так он в топ лиге зато поиграет и еще на рекламе заработает больше, чем в клубе
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mihail200606
1630061599
Его клятвы МЮ ниче не стоят...
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