Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец уже сообщил партнерам по «Ювентусу», что хочет покинуть клуб.
Ради перехода в «Ман Сити» Роналду пойдет на понижение зарплаты. Он будет получать меньше 31 миллиона евро – именно столько португалец зарабатывает в Италии.
Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш обсудит будущую зарплату игрока с представителями английского клуба.
- Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца.
- Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
- Он проводит в туринском клубе 4-й сезон.
Источник: твиттер Фабрицио Романо