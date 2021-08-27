Роналду пойдет на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний португалец уже сообщил партнерам по «Ювентусу», что хочет покинуть клуб.

Ради перехода в «Ман Сити» Роналду пойдет на понижение зарплаты. Он будет получать меньше 31 миллиона евро – именно столько португалец зарабатывает в Италии.

Сегодня агент Роналду Жорже Мендеш обсудит будущую зарплату игрока с представителями английского клуба.