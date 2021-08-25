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  • Полузащитник «Мидтьюлланда» Дрейер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

Полузащитник «Мидтьюлланда» Дрейер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

25 августа 2021, 21:37
3

Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро.

Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего сделку оформят.

  • Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил России в матче группового этапа.
  • В прошлом сезоне чемпионата Дании он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
  • Его рыночная цена – 6 миллионов евро.

Источник: Ekstra Bladet

Датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета. Начала выходить с 12 февраля 1904 года. Аудитория в твиттере - более 50 тысяч подписчиков.

Дания. Суперлига Россия. Премьер-лига Рубин Мидтьюлланд Дрейер Андерс
Комментарии (3)
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житель СПб
1629919140
"Бедный" Рубин?
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El_Chori
1629955177
Да, надо же было за 10 продавать пикового Макарова, чтобы за 7 брать не пойми кого, кота в мешке
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zigbert
1629965212
Трудно пока судить о его способностях. Перспективная молодежь в основном едет в сильные европейские чемпионаты.
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