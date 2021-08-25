Полузащитник «Мидтьюлланда» Дрейер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро.
Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего сделку оформят.
- Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил России в матче группового этапа.
- В прошлом сезоне чемпионата Дании он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная цена – 6 миллионов евро.
Источник: Ekstra Bladet
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