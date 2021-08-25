Полузащитник «Мидтьюлланда» Дрейер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро.

Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего сделку оформят.