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    Полузащитник «Мидтьюлланда» Дрейер близок к переходу в «Рубин» за 7 миллионов

    Полузащитник «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер близок к трансферу в «Рубин». Казанцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро.

    Планируется, что вскоре датчанин пройдет медосмотр в Германии, после чего сделку оформят.

    • Дрейер выступал на молодежном Евро-2021 и забил России в матче группового этапа.
    • В прошлом сезоне чемпионата Дании он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная цена – 6 миллионов евро.

    Источник: Ekstra Bladet

    Датская общенациональная общественно-политическая ежедневная газета. Начала выходить с 12 февраля 1904 года. Аудитория в твиттере - более 50 тысяч подписчиков.

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    25.08.2021 21:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 августа 2021, 11:06

      Трудно пока судить о его способностях. Перспективная молодежь в основном едет в сильные европейские чемпионаты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 26 августа 2021, 08:19

      Да, надо же было за 10 продавать пикового Макарова, чтобы за 7 брать не пойми кого, кота в мешке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 25 августа 2021, 22:19

      "Бедный" Рубин?

      0
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