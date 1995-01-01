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    Мамаев: «Хочу оставить Алане все что есть: квартиру за 0,5 миллиона долларов, машину за 20 миллионов рублей. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев попросил бывшую жену Алану о мировом соглашении. Они сейчас находятся в судебном разбирательстве, вызванном разводом.

    «Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за 0,5 миллиона долларов, «Бентли» за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное», – сказал Мамаев.

    • Мамаевы были женаты с 2013 года.
    • У пары есть общая дочь Алиса.
    • Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

    Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

    Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11473

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем его дурь и показуху здесь публиковать?

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      Рейтинг: +3355

      general.lizyukov 1 час назад

      А сразу так не мог поступить?

      1
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      Рейтинг: +7465

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Посмотрел.
      Сложилось впечатление , что Мамаеву просто нужна была трибуна ( нехило так федеральный канал ) выразить свою позицию в бракоразводном процессе. Не исключаю , что госпожа Канделаки не безвозмездно на это пошла.
      Нобель выступил как подставка к микрофону. Вопросов почти и не было , были длинные монологи Мамаева. Не заметил , что Нобеля как-то возмущало происходящее.
      Конечно это выглядит охеренно как популяризация российского футбола, нравы и суммы как из космоса . для простого обывателя.

      1
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      Рейтинг: +16325

      JTherry > Alekxei Z. 54 минуты назад

      клуб Ростов, кстати, был против выпуска данного контента в эфир, но Канделаки сказала, что интервью уже вставлено в программу... тогда клуб слегка порезал интервью, охи-ахи Нобеля минут на 20 сократили...

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      Рейтинг: +2901

      m40 2 часа назад

      Это не футбольная новость. Не понятно- зачем нам эту мерзоту читать. Нобелю респект.

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      Рейтинг: +9739

      NewLife 2 часа назад

      Кончилась мыльная опера Глушака и его жены, на сцену выходит мамай. Может хватит уже, а Бомбардир, а то я Зареме на вас пожалуюсь. Скоро Валэра с женой начнут публичную переписку.

      0
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      Рейтинг: +1416

      R_a_i_n > NewLife 2 часа назад

      Скоро начнётся мыльная опера шлюбы и его любовницы кокой нибудь.

      0
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      Рейтинг: +121

      ALEXMAN888 > NewLife 50 минут назад

      Уже начали!

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      Рейтинг: +2832

      Питерский князь 2 часа назад

      Круто он себя унизил.
      =))))

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      Рейтинг: +447

      TERMIK2142 2 часа назад

      Иди нах вообще пох))) Наш ответ гавноматчу!

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      Рейтинг: +1117

      zarsm 2 часа назад

      Зачем вы уподобляетесь матч тв? Нахера эти новости тут?

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      Рейтинг: +50904

      portero 2 часа назад

      Как баба плачет, "расписной"....

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      Рейтинг: +8789

      Cleaner 2 часа назад

      Мамаев, будь мужиком, не выноси все это на люди...(

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