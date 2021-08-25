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  • Мамаев: «Хочу оставить Алане все что есть: квартиру за 0,5 миллиона долларов, машину за 20 миллионов рублей. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь»

Мамаев: «Хочу оставить Алане все что есть: квартиру за 0,5 миллиона долларов, машину за 20 миллионов рублей. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь»

25 августа 2021, 19:55
28

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев попросил бывшую жену Алану о мировом соглашении. Они сейчас находятся в судебном разбирательстве, вызванном разводом.

«Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за 0,5 миллиона долларов, «Бентли» за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное», – сказал Мамаев.

  • Мамаевы были женаты с 2013 года.
  • У пары есть общая дочь Алиса.
  • Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

Мамаев – о бывшей жене Алане: «Ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

Арустамян покинул «Матч ТВ» после интервью с Мамаевым

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (28)
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Вжыхъ
1629911566
Утомили уже. Это не про футбол.
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Plyash
1629913359
Мамаев,ты подонок и тряпка.Отдай всё и задохнись,не называя стоимости "твоих заслуг" в футболе,но нет,тебе главное сверкнуть суммами,которых ты в нормальном футбольном государстве никогда бы не заработал.Чмо хреново,сколько же вас таких тунеядцев,половина РПЛ...
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portero
1629914619
Как баба плачет, "расписной"....
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zarsm
1629914709
Зачем вы уподобляетесь матч тв? Нахера эти новости тут?
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TERMIK2142
1629915182
Иди нах вообще пох))) Наш ответ гавноматчу!
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m40
1629915606
Это не футбольная новость. Не понятно- зачем нам эту мерзоту читать. Нобелю респект.
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general.lizyukov
1629917894
А сразу так не мог поступить?
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Hektor 84
1629920088
Зачем его дурь и показуху здесь публиковать?
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Soccerdealer63
1629924629
Живу в Поволжье. Вижу, как живёт Россия. Чёрт...в какой стране живёт Мамаев? В какой реальности существует эта Москва? В каких комиксам Марвела нам нарисовали эту РПЛ, в которой Паша и Алана делят бентли... БЕНТЛИ ЗА 20 " ЛЯМОВ"! Все заводы тут у нас дымят...ПОЧЕМУ ВСЁ БАБЛО У МОСКАЛЕЙ???
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OBOLEV
1629964432
Сраный Мамаев с бентли и хатой за 40 лямов. Такое больно читать
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