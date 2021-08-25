Мамаев: «Хочу оставить Алане все что есть: квартиру за 0,5 миллиона долларов, машину за 20 миллионов рублей. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев попросил бывшую жену Алану о мировом соглашении. Они сейчас находятся в судебном разбирательстве, вызванном разводом.

«Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за 0,5 миллиона долларов, «Бентли» за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное», – сказал Мамаев.

Мамаевы были женаты с 2013 года.

У пары есть общая дочь Алиса.

Алана утверждала, что подала на развод из-за измен Павла.

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